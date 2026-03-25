Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 229
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NESTOR LORENZO

Izbornik Kolumbije najavio ogled s Hrvatskom, dao odgovor i na pitanje o najvećoj zvijezdi

2026 FIFA World Cup Previews
AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
VL
Autor
Miho Dobrašin/Hina
25.03.2026.
u 20:24

Kolumbija na Svjetskim nogometnim prvenstvima želi biti poput Hrvatske i Francuske, izjavio je njen izbornik Nestor Lorenzo uoči prijateljskih utakmica s tim reprezentacijama

"Cilj je natjecati se na najvišoj razini. To su dvije momčadi koje su završile među prve tri na posljednjim svjetskim prvenstvima, pa želimo iskušati sebe protiv najboljih," rekao u srijedu na konferenciji za medije u Orlandu.

U tom američkom gradu će Hrvatska i Kolumbija odmjeriti snage u petak u 00.30 sati po hrvatskom vremenu. "Nadmetat ćemo se kako bismo vidjeli na kojoj smo razini," izjavio je 60-godišnji Argentinac na klupu Kolumbije. Ta južnoamerička ekipa svoj je najveći uspjeh postigla na Svjetskom prvenstvu 2014. kada je ispala u četvrtfinalu od domaćina Brazila. Lorenzo je napomenuo da uvijek postoje stvari koje treba poboljšati, a da su Hrvatska i Francuska suparnici koji "te izazivaju" da pokažeš najbolju verziju.

Novinari su ga upitali o stanju 34-godišnjeg kapetana Jamesa Rodrigueza koji je tri mjeseca bio bez kluba, pa odigrao 39 minuta u zadnja dva tjedna za američki Minnesota United. "Možda mu i nedostaju nogometne minute, ali je fizički u redu. Jako dobro i izgleda da je u formi," izjavio je izbornik nakon što je James odradio dva treninga s ekipom u Orlandu.

Lorenzo je rekao da je zadovoljan jer ostali reprezentativci igraju standardno u svojim klubovima, a da u lipnju žele ispisati povijest na Svjetskom prvenstvu. "To je ono što me najviše umiruje," poručio je.

Kolumbija nikada nije igrala s Hrvatskom. U posljednjoj utakmici odigranoj prije četiri mjeseca pobijedila je Australiju s 3-0. U zadnjih deset susreta izgubila je samo od Brazila sa 1-2.
Ključne riječi
Hrvatska Kolumbija Nestor Lorenzo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!