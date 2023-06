Izbornik hrvatske U-21 reprezentacije "generalno zadovoljan" nakon 0 golova na Euru

Generalno sam zadovoljan jučerašnjom utakmicom i činjenicom da je na ovom prvenstvu momčad rasla od prve do zadnje utakmice, kazao je nakon zadnjeg susreta u skupini na Europskom U21 prvenstvu protiv Rumunjske izbornik Dragan Skočić.

"Generalno sam zadovoljan s trudom kojeg su igrači ostvarili, ali nisam zadovoljan s nekim situacijama gdje smo gubili lopte i samo sebi kreirali kontre te tako prouzrokovali malu sigurnost kod sebe", rekao je Skočić nakon utakmice u kojoj je mlada hrvatska reprezentacija odigrala 0-0 s Rumunjskom.

"Zadovoljan sam velikim dijelom utakmice gdje smo puno napadali i imali puno prigoda. Pritisak je bio dobar, ali očito smo se nekom zamjerili jer smo dosta toga promašili", dodao je naglasivši kako iz cijelog prvenstva ipak treba izvući dobre stvari.

Hrvatska je u tri utakmice odigrala bez postignutog pogotka, izgubišvi 2:0 od Ukrajine i 1:0 od Španjolske uoči 0:0 remija s Rumunjima.

"Trebamo izvući dobre stvari iz ovoga: Tu smo imali neke igrače dvije-tri godine mlađe, to je ekipa kako se 'under construction', iz nje igrači odlaze u A reprezentaciju, ali ovo je veliko iskustvo za igrače", naglasio je.

"Dobro smo odigrali i svjesni smo da radimo dobro, ali gubili smo neke lopte na sredini terena, kad napadamo ne osiguramo naš napad i to nas je koštalo na ovom prvenstvu, to je jedna tvar koja je bila loša. Na kraju neću davati ocjenu jer kad ispadneš to ne može biti prolazna ocjena. Ali zadovoljan sam s nekim stvarima jer ovo je ekipa koja raste i bila je sve bolja i bolja iz utakmice u utakmicu. I ja sam tu isto novi. možda nam je falilo malo iskustva, ali smo igrali dobro", zaključio je izbornik.

"Mislim da smo zaslužili pobijediti, ali što je tu je, zadržali smo nulu, uzet ćemo taj bod, treće mjesto i to je to", osvrnuo se na utakmicu nogometaš Ivor Pandur.

"Sigurno da nije pozitivno jer ova ekipa zaslužuje i može puno više. Ciljali smo prolazak skupine, Nismo to ostvarili. ali iz tih stvari će se nešto naučiti, mislim da će se naučiti nešto za sljedeći ciklus", dodao je Pandur.