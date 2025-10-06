Komentator nije mogao vjerovati što je primijetio kod Luke Modrića: 'Pa ovo nije normalno'

U derbiju šestog kola talijanskog nogometnog prvenstva Juventus i Milan su u Torinu odigrali bez golova. Tragičar utakmice bio je gostujući napadač Christian Pulišić koji je u 53. minuti promašio jedanaesterac. Luka Modrić je odlično odigrao cijeli susret za goste, a upravo su nakon njegovih lopti "Rossoneri" imali najbolje prilike na susretu. Hrvatski kapetan brzo je svojom kvalitetom i karakterom osvojio sve navijače na čizmi, a mnogi vjeruju kako mu slijedi produljenje ugovora.

Modriću su se tijekom i nakon utakmice naklonili navijači, novinari i nogometni insajderi, a viralan je postao poklič komentatora TNT-a koji je prenosio utakmicu Milana i Juventusa: 'Luka Modrić s 40 godina dominira Seriom A. Je li itko vidio da je on odigrao lošu utakmicu? Ovo je nenormalno!'

Luka Modrić nije davao izjave nakon susreta, ali ga je nahvalio legendarni Talijan Alessandro Del Piero:

- Pogledajte Milan, odmorniji su. Doveli su igrače poput Modrića i Rabiota, koji su nadahnuće u ekipi i imaju osobnosti pravih vođa. Svi to osjete, dižu suigračima samopouzdanje. Milan je stvarno dobro odradio prijelazni rok - izjavio je Del Piero.

Portal Football Italia kapetana hrvatske nogometne reprezentacije proglasio je igračem utakmice uz ocjenom 6.5.

- Dva ključna dodavanja i 89% točnosti dodavanja. Kao i obično, predvodio je Milan svojom klasom i osobnošću. Visoka ocjena i za Mikea Maignana. Velika obrana Gattiju u drugom poluvremenu, čak i ako je branič Juventusa vjerojatno bio u zaleđu - napisali su s poznatog portala.