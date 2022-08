Iz Vitorije uvjereni: Bili smo puno bolji protivnik i zaslužili prolaz

Vitoria je upisala pirovu pobjedu od 1:0 što nije bilo dovoljno da prođu Hajduk.

Portugalski trener Moreno Teixeira ističe kako je njegova momčad zaslužila više.

- Nakon ne baš najbolje utakmice u Hrvatskoj, danas smo bili puno bolji od protivnika i zaslužili smo puno više od ovoga. Čak i kod 1:0 smo bili momčad koja je bliža još jednom golu. U nekim trenucima nedostajalo nam je više vjere da to možemo”, rekao je Moreno pa dodao:

- Pokušali smo sve, radili smo izmjene. Na kraju smo imali igrača manje pa smo htjeli iskoristiti braniča Andrea Amaroa kao napadača, no to nije imalo nekog efekta. Ima još stvari koje nismo stigli utrenirati. No, mogu vam reći da se u svlačionici najviše čuo i osjetio ponos, pomiješan s frustracijom što nismo prošli dalje - prenosi izjavu Sport klub.