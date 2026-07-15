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UŽIVO Od 21:00 povijesni okršaj u Atlanti! Argentina protiv Engleske za finale Svjetskog prvenstva
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KAOS U ATLANTI

VIDEO Argentinski navijači se potukli međusobno uoči utakmice s Engleskom

FIFA World Cup 2026 - Semi Final - England v Argentina
AMANDA PEROBELLI/REUTERS
VL
Autor
Hina
15.07.2026.
u 19:25

Susreli su se međusobno navijači San Lorenza i Huracana, klubova rivala iz argentinskog nogometa

U jednom od gradskih parkova Atlante međusobno su se fizički obračunali argentinski navijači uoči polufinalne utakmice Svjetskog prvenstva između Argentine i Engleske.

Povijesno rivalstvo ove dvije reprezentacije bio je razlog što je utakmica označena kao dvoboj visokog rizika, no u srijedu su sami argentinski navijači režirali izgrede. Susreli su se međusobno navijači San Lorenza i Huracana, klubova rivala iz argentinskog nogometa te je sve rezultiralo sukobom u parku i okolnim ulicama.

Policija je u Atlanti brzo reagirala, prekinula je izgrede te pritom uhitila nekoliko osoba.

U Atlantu, grad gdje će se odigrati polufinale s početkom u 21 sat po srednjoeuropskom vremenu, doputovalo je puno više argentinskih nego li engleskih navijača. Mnogi Argentinci koji su doputovali nemaju ulaznice za utakmicu te će dvoboj pratiti u brojnim navijačkim zonama.

Za ogled Argentine i Engleske angažirano je skoro dvije tisuće policajaca, a po prvi puta na Svjetskom prvenstvu navijači će se usmjeravati na različite ulaze u stadion.
Ključne riječi
SP 2026.

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