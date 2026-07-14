Srbi tvrde da je ovaj video otkrio što Macron stvarno misli o Vučiću: 'Taj poziv se plaća'

Posjet predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Parizu povodom obilježavanja francuskog nacionalnog praznika i Dana pada Bastille izazvao je brojne reakcije u dijelu srpskih medija, nakon što se na prvim objavljenim fotografijama i snimkama s događaja nije pojavio među okupljenim svjetskim čelnicima.

Portal Nova.rs objavio je analizu u kojoj navodi da Vučića nije bilo na prvim zajedničkim fotografijama sudionika skupa, kao ni u videu koji je na svom Instagram profilu objavio francuski predsjednik Emmanuel Macron, a koji prikazuje dolazak brojnih europskih i svjetskih dužnosnika. Ipak, prema pisanju portala Nova.rs, Vučić se naknadno pojavio na zajedničkoj fotografiji svih sudionika koju je Macron objavio na društvenoj mreži X.

Vučić je, inače, u Pariz stigao na poziv Macrona, a susret je istaknuo kao važan diplomatski događaj za Srbiju. Na svom Instagram profilu napisao je da je razgovarao s brojnim europskim i svjetskim liderima o najvažnijim izazovima s kojima se danas suočavaju. Posebno je naglasio da Srbija predstavlja jedinu zemlju na skupu koja nije članica Europske unije ni NATO-a. „Mi smo jedina zemlja koja nije članica ni Europske unije, ni NATO-a, ni Koalicije voljnih, a da smo ovdje prisutni“, rekao je Vučić novinarima, dodajući da je zahvalan Macronu na pozivu.

Bivši srbijanski diplomat i analitičar Srećko Đukić za Nova.rs ocijenio je da je Vučić na skupu imao položaj autsajdera, usporedivši njegov dolazak s takozvanom „wild card“ pozivnicom u sportu, odnosno mogućnošću da sudjeluje netko tko nije dio glavne konkurencije. „Kada neki autsajder ipak traži da sudjeluje na nekom turniru, domaćin uvijek ima priliku primiti još nekog gosta“, rekao je Đukić.

Prema njegovim riječima, Macron prema Srbiji ima poseban odnos, među ostalim i zbog gospodarskih projekata francuskih kompanija u Srbiji. "Macron ima taj sentiment, s obzirom na velike poslove koje je dobio u Srbiji bez ikakvog natječaja, suprotno svim pravilima Europske unije. Dakle, taj wild card se plaća, a ne baš besplatno", kazao je Đukić.

Đukić je pritom iznio i kritičke ocjene o Vučićevoj politici, tvrdeći da srbijanski predsjednik često koristi međunarodne susrete za političku promociju: "Vučić je majstor manipulacije. Njegov politički otac, Vojislav Šešelj, krstio ga je tako, ističući da je majstor političke manipulacije i zlouporabe informacija u političke svrhe. I to nije iznenađujuće. Ne mislim da ima problem sjediti u europskom društvu, iako osobno tamo ne pripada. Ali spreman je platiti kartu da sjedi barem u zadnjem redu, kako se to obično događa. A sada da se ne pojavi na obiteljskoj fotografiji."

Da podsjetimo, ovogodišnje obilježavanje Dana pada Bastille održano je u znaku europske sigurnosti, rata u Ukrajini i jačanja obrambene suradnje. Macron je u Parizu okupio brojne europske čelnike i predstavnike država uključenih u inicijativu „Koalicija voljnih“, skupinu zemalja koje koordiniraju političku i vojnu pomoć Ukrajini.