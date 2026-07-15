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IZNAD EUROPSKE ZRAČNE LUKE

Drama na nebu: Devet zrakoplova istodobno emitiralo hitni kod 7700. Otkriveno što se dogodilo

Foto: FlightRadar24
1/3
Autor
Dora Taslak
15.07.2026.
u 08:36

Pista je ponovno otvorena nešto prije 1:30 sati po lokalnom vremenu

Devet zrakoplova, koji su u bili na putu prema zračnoj luci Gatwick, proglasilo je izvanredno stanje nakon što je pista noćas bila blokirana. Naime, jedan zrakoplov British Airwaysa sletio je u londonsku zračnu luku i, kako piše Mirror, izazvao kaos blokirajući jedinu operativnu pistu. Iz British Airwaysa potvrdili su da je na zrakoplovu došlo do tehničkog kvara, ali nisu iznijeli dodatne pojedinosti. 

Zbog tog poremećaja, više letova koji su bili na putu prema Gatwicku noćas je kasnilo ili je preusmjereno. Devet zrakoplova emitiralo je hitni kod 7700, najvjerojatnije zbog niske razine goriva. Dodatnih pet letova također je moralo sletjeti u druge zračne luke. Neki od njih su preusmjereni i izvan Londona. Pista je ponovno otvorena nešto prije 1:30 sati po lokalnom vremenu.

"Ranije jutros pista je nakratko bila zatvorena zbog tehničkog problema na jednom zrakoplovu. Zbog toga je manji broj letova preusmjeren, a većina ih se kasnije vratila u London Gatwick. Kao i uvijek, sigurnost i zaštita naših putnika naš su najviši prioritet", naveo je glasnogovornik zračne luke London Gatwick.
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Ključne riječi
zrakoplov zračna luka London Gatwick

Komentara 4

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PO
Potepuh
11:38 15.07.2026.

Sa piste se u roku 5 minuta može odšlepati s Towing tractorom pokvareni avion i nikakve uzbune nije ni trebalo biti. To su krivi nedovoljo obučeni kontrolori letena za takve situacijej, er u toj prometnoj luci sigurno taj traktor imaju.

PO
Potepuh
12:44 15.07.2026.

I ako su kotači bili zablokirani mogli su ga na smik odvući. Taj traktor ima i platformu kao šlep služba pa metne prve kotače na prikolicu. kontrolor trebao samo pozvati šlep službu koja je stalno na stand by.

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