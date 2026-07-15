Drama na nebu: Devet zrakoplova istodobno emitiralo hitni kod 7700. Otkriveno što se dogodilo

Devet zrakoplova, koji su u bili na putu prema zračnoj luci Gatwick, proglasilo je izvanredno stanje nakon što je pista noćas bila blokirana. Naime, jedan zrakoplov British Airwaysa sletio je u londonsku zračnu luku i, kako piše Mirror, izazvao kaos blokirajući jedinu operativnu pistu. Iz British Airwaysa potvrdili su da je na zrakoplovu došlo do tehničkog kvara, ali nisu iznijeli dodatne pojedinosti.

Zbog tog poremećaja, više letova koji su bili na putu prema Gatwicku noćas je kasnilo ili je preusmjereno. Devet zrakoplova emitiralo je hitni kod 7700, najvjerojatnije zbog niske razine goriva. Dodatnih pet letova također je moralo sletjeti u druge zračne luke. Neki od njih su preusmjereni i izvan Londona. Pista je ponovno otvorena nešto prije 1:30 sati po lokalnom vremenu.

"Ranije jutros pista je nakratko bila zatvorena zbog tehničkog problema na jednom zrakoplovu. Zbog toga je manji broj letova preusmjeren, a većina ih se kasnije vratila u London Gatwick. Kao i uvijek, sigurnost i zaštita naših putnika naš su najviši prioritet", naveo je glasnogovornik zračne luke London Gatwick.

An issue at Gatwick as nine (9) flights originally bound for the London airport are currently squawking 7700 (likely due to low fuel). We are working to learn more. https://t.co/HsHBhiVnxD pic.twitter.com/cHSUBcbZlv — Flightradar24 (@flightradar24) July 14, 2026