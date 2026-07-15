KAPETAN FRANCUSKE

Kylian Mbappe kritizirao sve osim - sebe

"Bili smo trojica protiv dvojice u veznom redu, a protiv Španjolske to je teško", rekao je Mbappe. "Fabian i Rodri imali su puno vremena za igru. Nedostajala je komunikacija u presingu. Mislim da smo trebali igrati čovjek na čovjeka i natjerati ih da trče s nama."