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UŽIVO Od 21:00 povijesni okršaj u Atlanti! Argentina protiv Engleske za finale Svjetskog prvenstva
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15.07.2026. u 21:18
Tekstualni prijenos utakmice možete pratiti na portalu Večernji.hr
Engleska
0-0
Argentina
Polufinale SP-a, 21:00, Atlanta, Georgia
20'

James je odradio nešto između udarca i dodavanja, lopta je kako god završila u rukama Martineza.

14'

Gordon je sada bio sebičan nakon vrlo dobro istrčane kontre te je upropastio dobru priliku za Engleze.

8'

Vrlo žestoku i agresivnu igru gledamo na početku utakmice.

3'

Nakon prekršaja Fernandeza nad Andersonom odmah su se pojavile tenzije na travnjaku. 

Početak
1' (Početak)

Utakmica je počela.

 

Na stadionu u Georgiji odlučit će se posljednji finalist ovogodišnjeg Mundijala, a pobjednika u velikoj završnici čeka Španjolska, koja je u prvom polufinalu svladala Francusku s 2:0.

Aktualni svjetski prvak Argentina u završnicu turnira ulazi s velikim ambicijama. Momčad predvođena Lionelom Messijem pokušava napraviti ono što posljednjoj reprezentaciji nije uspjelo više od šest desetljeća – obraniti naslov svjetskog prvaka. Posljednja momčad kojoj je to pošlo za rukom bio je Brazil, koji je osvojio uzastopne titule 1958. i 1962. godine.

No, osim borbe za finale, ovaj dvoboj nosi i ogroman povijesni naboj. Argentina i Engleska već četiri desetljeća imaju jedno od najpoznatijih rivalstava u svjetskom nogometu, a svaki njihov susret podsjeća na događaje koji su daleko izvan sportskih terena.

Sve je dodatno pojačano ratom za Falklandsko otočje 1982. godine, kada su Argentina i Velika Britanija vodile kratki, ali krvavi sukob oko spornih otoka u južnom Atlantiku. Samo četiri godine kasnije, nogomet je donio novi okršaj dviju reprezentacija na Svjetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine. Argentina je tada slavila s 2:1 u četvrtfinalu, a utakmica je ostala upamćena po dva povijesna pogotka Diega Maradone – kontroverznoj "Božjoj ruci" i spektakularnom "Gol stoljeća".

Novi veliki susret uslijedio je 1998. godine u Francuskoj, kada je Argentina nakon dramatične utakmice i raspucavanja jedanaesteraca izbacila Englesku u osmini finala. Rivalstvo se nastavilo i u novom tisućljeću, iako se reprezentacije nisu često susretale na najvećoj pozornici.

Večerašnji dvoboj zato nosi dodatnu težinu. Argentina želi nastaviti put prema obrani svjetskog naslova i još jednom potvrditi status nogometne velesile, dok Engleska traži povratak na sam vrh nakon gotovo 60 godina čekanja na novu svjetsku titulu. Posljednji put Englezi su bili prvaci 1966. godine, kada su na Wembleyu osvojili svoj jedini Mundijal.

Uz povijest, emocije i ogroman ulog, polufinale u Atlanti bit će još jedno poglavlje u jednom od najvećih rivalstava koje je nogomet ikada ponudio.

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