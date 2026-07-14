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'EMMANUEL MI JE REKAO...'

Nije u EU, ni u NATO-u, ni u Koaliciji voljnih. Što je Vučić radio u Parizu

Autor
Tomislav Krasnec
14.07.2026.
u 19:25

Čini se da je Macron s Vučićem odigrao neku zakulisnu političko-protokolarnu igru jer je predsjednik Srbije u izjavama u Parizu prepričao kako je došlo do toga da je on jedini predstavnik zemlje izvan formata oko kojih se sve vrtjelo posljednja dva dana u Parizu.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izgledao je u utorak vrlo ponosno na činjenicu da je na posljednjem vojnom mimohodu u svojoj desetljetnoj vladavini uspio, pod temom "Strateško buđenje Europe", okupiti vojnike u postroju i državnike na tribini iz tridesetak zemalja članica NATO-a, Europske unije ili Koalicije voljnih, ali ni nakon vojne parade u Parizu nije jasno objašnjeno u kojem je statusu ondje bila Srbija, čiji je predsjednik Aleksandar Vučić bio u prvom redu na državničkoj tribini i čija je zastava bila među zastavama zemalja Koalicije voljnih, EU-a i NATO-a, unatoč tome što Srbija nije članica ni jedne od tih skupina. Čini se da je Macron s Vučićem odigrao neku zakulisnu političko-protokolarnu igru jer je predsjednik Srbije u izjavama u Parizu prepričao kako je došlo do toga da je on jedini predstavnik zemlje izvan formata oko kojih se sve vrtjelo posljednja dva dana u Parizu.

Ključne riječi
Aleksandar Vučić Emmanuel Macron

Komentara 36

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LE
lector2corrector
19:38 14.07.2026.

"para vrti gde burgija neće", rekli bi nam zapadnoturske komšije. Lutak k'o lutak. Nek uživa još koji tren. Obit će mu se o glavu kišobran iz Sarajeva.

Avatar ŽutiKarton
ŽutiKarton
19:56 14.07.2026.

Ne vjerujem da srbija ima Europski put sa vučićem na čelu, a srbija je puna likova koji nikakav EU put srbije ne bi dopustili.

Avatar Krupe
Krupe
19:38 14.07.2026.

Je li dosta više te opsjednutosti? Lik isporučuje municiju Ukrajini i sumanuto kupuje oružje na koje troši ogromne novce, a uz to je percipiran kao posljednji ruski igrač, (sad kad je Orban gotov, a Milanović nema moć pa je nebitan),, kojeg treba "pridobiti" na EU stranu. Njegova država ima rudne resurse koji trebaju Njemačkoj i Francuskoj. ....u politici nema ljubavi pa ni prijateljstva, samo interes.

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