Nije u EU, ni u NATO-u, ni u Koaliciji voljnih. Što je Vučić radio u Parizu

Francuski predsjednik Emmanuel Macron izgledao je u utorak vrlo ponosno na činjenicu da je na posljednjem vojnom mimohodu u svojoj desetljetnoj vladavini uspio, pod temom "Strateško buđenje Europe", okupiti vojnike u postroju i državnike na tribini iz tridesetak zemalja članica NATO-a, Europske unije ili Koalicije voljnih, ali ni nakon vojne parade u Parizu nije jasno objašnjeno u kojem je statusu ondje bila Srbija, čiji je predsjednik Aleksandar Vučić bio u prvom redu na državničkoj tribini i čija je zastava bila među zastavama zemalja Koalicije voljnih, EU-a i NATO-a, unatoč tome što Srbija nije članica ni jedne od tih skupina. Čini se da je Macron s Vučićem odigrao neku zakulisnu političko-protokolarnu igru jer je predsjednik Srbije u izjavama u Parizu prepričao kako je došlo do toga da je on jedini predstavnik zemlje izvan formata oko kojih se sve vrtjelo posljednja dva dana u Parizu.