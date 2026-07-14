Fifa je na ovom turniru više nego ikada štitila 'velike', u prilog tome ide jedna neoboriva činjenica

Svjetsko nogometno prvenstvo ulazi u samu završnicu. Nakon točno sto odigranih utakmica pred nama su ostale još svega četiri: prvo polufinala (danas i sutra), a onda utakmica za treće mjesto te finale. Zanimljivo, prvi put otkako postoji Fifina ljestvica u samoj završnici bit će četiri najbolje plasirane reprezentacije po Fifinu renkingu, za što se pomalo pobrinula i sama krovna nogometna organizacija, koja je na ovom turniru više nego ikad štitila “velike”.

Prvi polufinale nudi pravu nogometnu poslasticu, u Dallasu će se sastati Francuska i Španjolska, a mnogi neutralni navijači priželjkuju spektakl kakav su te dvije momčadi ponudile prije godinu dana u polufinalu Lige nacija. Tada su Španjolci pobijedili 5:4 u susretu koji se mjesecima prepričavao. Zanimljivo, Španjolska je slavila u posljednja dva međusobna ogleda, već spomenutom u Ligi nacija te na prošlom Euru, koji je i osvojila, ali Francuzi u ovaj susret ulaze kao favorit. Priznaju to i sami Španjolci, ali i kladionice koje su na pobjedu Francuza stavile tečaj 2,30, dok je na furiju 3,10.

Razlog leži u činjenici da trikolori na ovom prvenstvu izgledaju uvjerljivo, gaze sve pred sobom, imaju napadački trojac (Mbappé, Dembélé, Olise) koji “maltretira” sve pred sobom, kao i ono možda najbitnije – nakon dugo vremena izgledaju kao momčad! Goropadni su na ovom prvenstvu, imaju sve pobjede uz gol-razliku 16:2! Mbappé i Dembélé zajedno već imaju 13 postignutih pogodaka, čime su dostigli legendarni dvojac Ronaldo – Rivaldo, koji je 2002. doveo Brazil do naslova prvaka.

Španjolci, pak, nisu na ovom prvenstvu pobijedili sve, u prvom susretu odigrali su 0:0 protiv Zelenortskih otoka, ali nakon toga su bili uvjerljivi, a krasi ih odlična obrana, primili su tek jedan pogodak na ovom prvenstvu, u četvrtfinalu protiv Belgije. Njihovi mediji ulogu favorita također prebacuju na protivničku stranu, ali vjeruju da njihov pobjednički gen, koji su razvili posljednjih 20 godina, može biti prevaga.

S obzirom na to da bi njihov dvoboj mogle odlučiti baš sitnice, analize su išle u takve detalje da su naveli još jednu otegotnu okolnost za svoje nogometaše, a to je činjenica da su imali dan manje odmora te da su umorniji od putovanja. Naime, izračunali su da su dosad u avionu proveli 20 sati i promijenili šest vremenskih zona, dok su Francuzi u zraku bili dvostruko manje i tek će sad prvi put promijeniti vremensku zonu.

Za kraj navedimo i neke povijesne zanimljivosti. Ove dvije reprezentacije dosad su odigrale 38 međusobnih susreta, Španjolska ima 18 pobjeda, Francuska 13, uz sedam remija. No, pomalo začuđujuće zvuči podatak da su se na mundijalu sastale samo jednom, bilo je to 2006. godine u osmini finala, a Francuzi su pobijedili 3:1.

Treba istaknuti i to da je Španjolcima ovo tek drugi polufinale SP-a u povijesti (prvi su igrali 2010. kad su i osvojili turnir), dok Francuzi večeras mogu treći put zaredom osigurati finale. Zasad je to pošlo za rukom samo Zapadnoj Njemačkoj u razdoblju od 1982. do 1990.