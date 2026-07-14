SDP prvi put ide po glasove Hrvata izvan Hrvatske

Predsjedništvo SDP-a na sjednici u ponedjeljak donijelo je vrlo zanimljivu odluku. Stranka će prvi put izaći na izbore i u 11. izbornoj jedinici, odnosno u dijaspori. U SDP-u objašnjavaju i kako njihova odluka da se ponude i hrvatskim državljanima izvan Hrvatske nije motivirana činjenicom da Možemo, stranka s kojom potpisuju savez u listopadu, u dijasporu na izbore izlazi zadnja dva izborna ciklusa, već, objašnjavaju, žele prekinuti klijentelistički izborni inženjering kojim se godinama sustavno relativizirala biračka volja Hrvata izvan domovine.
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1.travanj je prosao ali ovo ne da nije sala vec je za plakati. Ljudi koji ne vole svoju zemlju bi glasove diajspore ha ha. Mozete ako ukljucite birace koji glasaju za onog laznnjaka iz BiH