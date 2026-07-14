SDP prvi put ide po glasove Hrvata izvan Hrvatske

Predsjedništvo SDP-a na sjednici u ponedjeljak donijelo je vrlo zanimljivu odluku. Stranka će prvi put izaći na izbore i u 11. izbornoj jedinici, odnosno u dijaspori. U SDP-u objašnjavaju i kako njihova odluka da se ponude i hrvatskim državljanima izvan Hrvatske nije motivirana činjenicom da Možemo, stranka s kojom potpisuju savez u listopadu, u dijasporu na izbore izlazi zadnja dva izborna ciklusa, već, objašnjavaju, žele prekinuti klijentelistički izborni inženjering kojim se godinama sustavno relativizirala biračka volja Hrvata izvan domovine.