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IZLAZAK NA IZBORE U DIJASPORI

SDP prvi put ide po glasove Hrvata izvan Hrvatske

Autor
Petra Maretić Žonja
14.07.2026.
u 21:04

Iako su u SDP-u svjesni da ne mogu ni približno sve glasove koje je iz dijaspore na predsjedničkim izborima dobio Milanović računati kao svoje, rezultat im, kažu, ipak daje za pravo vjerovati da se prostor na koji mogu računati u dijaspori ipak povećao

Predsjedništvo SDP-a na sjednici u ponedjeljak donijelo je vrlo zanimljivu odluku. Stranka će prvi put izaći na izbore i u 11. izbornoj jedinici, odnosno u dijaspori. U SDP-u objašnjavaju i kako njihova odluka da se ponude i hrvatskim državljanima izvan Hrvatske nije motivirana činjenicom da Možemo, stranka s kojom potpisuju savez u listopadu, u dijasporu na izbore izlazi zadnja dva izborna ciklusa, već, objašnjavaju, žele prekinuti klijentelistički izborni inženjering kojim se godinama sustavno relativizirala biračka volja Hrvata izvan domovine.

Ključne riječi
HDZ SDP Izbori dijaspora

Komentara 7

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Avatar USA
USA
21:14 14.07.2026.

1.travanj je prosao ali ovo ne da nije sala vec je za plakati. Ljudi koji ne vole svoju zemlju bi glasove diajspore ha ha. Mozete ako ukljucite birace koji glasaju za onog laznnjaka iz BiH

CA
cavecanem
21:16 14.07.2026.

U Bangladešu i Indiji je njihova dijaspora

PU
Purgerod1945
21:40 14.07.2026.

Haha, Jugosloveni traže glasove u dijaspori i HercegBosni, ovo je zajebancija.

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