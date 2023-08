Ivković: 'Cijeli je Zagreb bio uz Bišćana. Za četiri mjeseca tjerali su ga da ode jer nema pojma'

Bivši vratar Dinama, Tomislav Ivković, komentirao je situaciju u klubu s Maksimira. Osvrnuo se na otpuštanje bivšeg trenera Igora Bišćana, koji je na početku sezone uživao puno povjerenje i potporu Darija Šimića te dovođenje Sergeja Jakirovića iz Rijeke. Dotaknuo se i mladog talenta Martina Baturine te Brune Petkovića koji ipak ostaje u Dinamu.

"Baturina može i mora bolje, on mora razigravati svoje suigrače, a ne sebe. Mora doći u šansu. Ne može živjeti od par poteza, nema 28 godina. Mora se svakodnevno dokazivati. Znam da je odličan profesionalac. Mora imati kontinuitet dobre igre. Uz Petkovića je on glavni graditelj igre Dinama", rekao je bivši igrač u HRT-ovoj emisiji Stadion. Zatim je nastavio o promjeni trenera.

"Svi su Bad Blue Boysi bili za Igora Bišćana. Svi navijači, cijeli Zagreb je govorio da je to spasitelj. Za četiri mjeseca su rekli da taj dečko nema pojma i neka ode van iz kluba. Sve što se piše i govori je isto, samo je drugačije ime. Problem Dinama je taj što ima malen broj igrača s kontinuiranim brojem utakmica u nogama", kazao je Ivković.

"Za Brunu nemamo zamjenu. To je tip igrača kakav se jedanput rađa. Nije to igrač kojeg možeš zamijeniti jer on je specifičan. On i Livaja su isti, ali različiti igrači. Livaja više zabija, a Petković više razigrava. Dinamo je imao nevjerojatan peh sa Stojkovićem", rekao je u o Luki Stojkoviću koji se ozlijedio na zagrijavanju prije utakmice s Rijekom i izgledno je da će izostati šest do devet mjeseci.

