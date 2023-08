Luki Stojkoviću pukli prednji križni ligamenti, čeka ga duga pauza

U svojem debiju u dresu Dinama, u prvom susretu play-offa Europske lige, Luka Stojković je odigrao pola sata i predstavio se u jako dobrom izdanju, donio je novu energiju, prodornost. I s pravom je zaslužio priliku i protiv Rijeke te ju je dobio od trenera Sergeja Jakirovića, bio je u početnom sastavu, naslijedio dres s brojem sedam od Luke Ivanušeca. I onda šok, na zagrijavanju se Stojković ozlijedio i umjesto njega je u početni sastav uskočio Antonio Marin. Stojković je ostao na klupi, koljeno mu je učvršćeno crnim trakama, ostao je do kraja utakmice, čak je prilično normalno hodao nakon slavlja s navijačima plavih pa se činilo da nije riječ o ozbiljnijoj ozljedi, ali vijesti su onda odjednom postale vrlo zabrinjavajuće.

Naime, Stojković je ozlijedio lijevo koljeno, a kad je o koljenu riječ, onda se pale alarmi. Bilo je dosta sumnji i bojazni da je zapravo riječ o puknuću ligamenata, a to je najgore što se može dogoditi. U slučaju kad doista puknu prednji križni ligamenti nužna je operacija, a to onda iziskuje dugi oporavak, minimalno šest mjeseci, optimalno je devet.

Nažalost, crne slutnje su se i obistinile, mladom igraču Dinama puknuli su prednji križni ligamenti i morat će na operaciju, a onda na dugotrajne terapije. Današnja medicina takve ozljede sanira i igrači se često normalno vraćaju na travnjak, davnih dana takva je ozljeda značila kraj karijere.

Velika je to šteta za Dinamo koji je Stojkovića doveo iz Lokomotive za tri milijuna eura, s plavima je potpisao ugovor do 2028. godine, velika je šteta i za Stojkovića, dečko je potpisao ugovor u ponedjeljak s plavima što je silno želio, odigrao prve minute i kad se činilo da su plavi u njemu dobili pravo pojačanje, dogodila mu se takva nesreća. No, sad mora biti strpljiv i vrijedan i vratit će se on na travnjak.

Na operaciju, ponovnu, koljena mora i Lukas Kačavenda, kod njega je na pregledima utvrđeno da koljeno nije stabilno, očito se prerano vratio na travnjak i Dinamo će obojicu poslati na operaciju te se brinuti za njihov oporavak. S tim da je Dinamo Kačavendu doveo na posudbu jer se vidjelo da bi moglo biti problema, dok je Stojković bio potpuno zdrav i onda mu ligamenti puknu na zagrijavanju kad je želio izbjeći pad na leđa, pokušao se zadržati i koljeno to nije izdržalo.

Tako dva potencijalno sjajna pojačanja Dinama neće tako skoro postati pojačanja, ako zaigraju na proljeće to će biti dobro, ali svoj maksimum trebali bi dati na početku ljetnih priprema za sljedeću sezonu.

