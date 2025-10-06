Ivica Olić: Ukrajinci imaju jednu veliku prednost u odnosu na nas Hrvate

Mlada hrvatska U-21 reprezentacija okupila se u Zagrebu uoči kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo protiv Ukrajine 14. listopada u Velikoj Gorici.

Izbornik Ivica Olić zadovoljan je činjenicom da uoči utakmice protiv zahtjevnog protivnika na okupu ima sve igrače.

- Spremni smo, najvažnije je da su svi igrači zdravi i da su se svi odazvali ovom okupljanju. Jedva čekamo krenuti s treninzima, imamo dosta vremena za pripremu utakmice, što me uvijek raduje jer je u reprezentativnom ciklusu općenito malo treninga. Nadam se da će sve proći kako treba i da ćemo spremni dočekati utakmicu s Ukrajinom - rekao je Ivica Olić uoči utakmice s Ukrajinom koja je u prvom kvalifikacijskom nastupu uvjerljivo pobijedila Litvu (4:0).

- Ako uzmemo u obzir da je Ukrajina reprezentacija iz prvog jakosnog pota, a da posljednjih godina Ukrajinci imaju jako dobre rezultate i zanimljive mlade igrače, možemo reći da nas čeka utakmica protiv ozbiljnog konkurenta u skupini. Uostalom, prednost Ukrajine je činjenica da u ligi nema puno stranaca pa u svim klubovima igra puno mladih domaćih igrača.

Skupina je vrlo izjednačena...

- Ukrajina, Mađarska, Turska i Hrvatska vide sebe na prvom mjestu koje donosi izravan plasman na Euro. Skupina je vrlo izjednačena, ali vjerujem u našu momčad i igrače. Izuzetno sam zadovoljan njihovim angažmanom, najvažnije mi je da budu zdravi, a siguran sam da ćemo se dobro pripremiti i odigrati dobru utakmicu. Naravno, vjerujem u našu pobjedu. Ukrajina 10. listopada igra u Sloveniji protiv Mađarske, imat ćemo priliku dodatno je analizirati u toj utakmici koja će biti drukčija u odnosu na onu protiv Litve. Dakle, respekt prema Ukrajincima da, ali strah ne.

Popis pozvanih igrača za utakmicu protiv Ukrajine:

Vratari: Anthony Jacob Pavlešić (Rudeš), Josip Cundeković (Dubrava Tim Kabel), Toni Silić (Hajduk)

Obrambeni: Šimun Hrgović (Hajduk), Moreno Živković (Dinamo), Dominik Prpić (Porto), Teo Barišić (Lyon), Branimir Mlačić (Hajduk)

Veznjaci: Marin Šotiček (FC Basel 1893), Lovro Zvonarek (Grasshopper), Domagoj Bukvić (Osijek), Luka Tunjić (Fortuna Sittard), Luka Vrbančić (Osijek), Adriano Jagušić (Slaven Belupo), Fabijan Krivak (Lokomotiva), Ante Kavelj (Gorica), Šimun Mikolčić (Osijek), Patrice Čović (Werder Bremen), Ivan Katić (Lokomotiva)

Napadači: Fran Topić (Dinamo), Leon Grgić (Sturm Graz)

Pretpozivi: Ivan Cvetko (Rudeš), Zvonimir Katalinić (Slaven Belupo), Branko Pavić (Dinamo), Mate Antunović (Varaždin), Roko Brajković (Hajduk), Bruno Durdov (Hajduk)