HRVATSKI WUNDERKIND

Mladi vatreni oduševljava: Stranica koju prati preko 100 tisuća ljudi proglasila ga najboljim

Autor
Patrik Mršnik
01.10.2025.
u 16:41

Nevjerojatni Luka Vušković, 18-godišnji stoper kojeg je Tottenham platio oko 11 milijuna eura, dobio je još jedno veliko priznanje za svoje izvanzemaljske partije

Novo veliko priznanje stiglo je na adresu jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa, Luke Vuškovića. Mladi Splićanin proglašen je MVP-jem tjedna u izboru popularne platforme Rising Stars XI, koju na društvenim mrežama prati preko sto tisuća zaljubljenika u nogomet i lovaca na buduće zvijezde. Ovo priznanje samo je potvrda onoga što stručnjaci govore već godinama – Vušković je stoper pred kojim je briljantna karijera, a njegove igre već sada ostavljaju bez daha i najzahtjevnije nogometne kritičare. Priznanje je zaslužio za partiju koja se rijetko viđa i kod mnogo iskusnijih braniča, a koja savršeno sažima sve ono što ga čini posebnim.

Povod za ovu laskavu titulu bila je Vuškovićeva izvanredna predstava u dresu njemačkog velikana HSV-a. U utakmici protiv Union Berlina, koja je završila bez golova (0:0), 18-godišnji Hrvat bio je apsolutni vladar terena. Prema ocjenama Sofascorea, proglašen je igračem utakmice, zasluživši impresivnu ocjenu 8.3. Njegova dominantna partija, u kojoj je demonstrirao zrelost i kvalitetu daleko iznad svojih godina, bila je ključna za očuvanje mreže svoje momčadi.

Podsjetimo, Vušković je produkt omladinske škole Hajduka, gdje je srušio nekoliko povijesnih rekorda. Samo dva dana nakon 16. rođendana debitirao je u vječnom derbiju protiv Dinama, postavši najmlađi igrač u povijesti derbija. Ubrzo nakon toga postao je i najmlađi strijelac u povijesti kluba u službenim utakmicama. Njegov talent prepoznao je engleski velikan Tottenham, koji je za njegov potpis dogovorio transfer vrijedan oko 11 milijuna eura. Vušković se Spursima službeno priključio 1. srpnja, a trenutno skuplja iskustvo na posudbi u njemačkom velikanu Hamburger SV-u.

Luka potječe iz istinske nogometne obitelji. Njegov otac Danijel bio je igrač Hajduka, a sada radi kao trener u klupskoj akademiji. Djed Mario također je igrao za Hajduk u eri Tomislava Ivića, dok je pradjed Marko nosio bijeli dres tijekom Drugog svjetskog rata. S takvim genima i urođenim talentom, ne čudi što je Luka predodređen za velike stvari. Već je debitirao i za seniorsku reprezentaciju Hrvatske u pobjedi protiv Češke, a mnogi ga vide kao stup obrane vatrenih u godinama koje dolaze.
