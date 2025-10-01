Mladi vatreni oduševljava: Stranica koju prati preko 100 tisuća ljudi proglasila ga najboljim

Novo veliko priznanje stiglo je na adresu jednog od najvećih talenata hrvatskog nogometa, Luke Vuškovića. Mladi Splićanin proglašen je MVP-jem tjedna u izboru popularne platforme Rising Stars XI, koju na društvenim mrežama prati preko sto tisuća zaljubljenika u nogomet i lovaca na buduće zvijezde. Ovo priznanje samo je potvrda onoga što stručnjaci govore već godinama – Vušković je stoper pred kojim je briljantna karijera, a njegove igre već sada ostavljaju bez daha i najzahtjevnije nogometne kritičare. Priznanje je zaslužio za partiju koja se rijetko viđa i kod mnogo iskusnijih braniča, a koja savršeno sažima sve ono što ga čini posebnim.

Povod za ovu laskavu titulu bila je Vuškovićeva izvanredna predstava u dresu njemačkog velikana HSV-a. U utakmici protiv Union Berlina, koja je završila bez golova (0:0), 18-godišnji Hrvat bio je apsolutni vladar terena. Prema ocjenama Sofascorea, proglašen je igračem utakmice, zasluživši impresivnu ocjenu 8.3. Njegova dominantna partija, u kojoj je demonstrirao zrelost i kvalitetu daleko iznad svojih godina, bila je ključna za očuvanje mreže svoje momčadi.

🌎📈⭐️ | 𝐑𝐈𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐀𝐑 𝐗𝐈 𝐔𝟐𝟑 𝐓𝐎𝐓𝐖



🇳🇱 Robin Roefs (22)



🇦🇺 Jordan Bos (22)

🇭🇷 Vuskovic (18)

🇧🇷 Beraldo (21)



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Wharton (21)

🇪🇸 Pedri (22)

🇩🇰 Victor Froholdt (19)

🇦🇷 Nico Paz (21)



🇩🇿 Chaibi (22)

🇧🇪 Doku (23)

🇩🇰 August Priske (21)



⭐️ 𝐌𝐕𝐏: LUKA VUSKOVIC (18) pic.twitter.com/i0ngJ54jqT — Rising Stars XI (@RisingStarXI) September 30, 2025

Podsjetimo, Vušković je produkt omladinske škole Hajduka, gdje je srušio nekoliko povijesnih rekorda. Samo dva dana nakon 16. rođendana debitirao je u vječnom derbiju protiv Dinama, postavši najmlađi igrač u povijesti derbija. Ubrzo nakon toga postao je i najmlađi strijelac u povijesti kluba u službenim utakmicama. Njegov talent prepoznao je engleski velikan Tottenham, koji je za njegov potpis dogovorio transfer vrijedan oko 11 milijuna eura. Vušković se Spursima službeno priključio 1. srpnja, a trenutno skuplja iskustvo na posudbi u njemačkom velikanu Hamburger SV-u.

Luka potječe iz istinske nogometne obitelji. Njegov otac Danijel bio je igrač Hajduka, a sada radi kao trener u klupskoj akademiji. Djed Mario također je igrao za Hajduk u eri Tomislava Ivića, dok je pradjed Marko nosio bijeli dres tijekom Drugog svjetskog rata. S takvim genima i urođenim talentom, ne čudi što je Luka predodređen za velike stvari. Već je debitirao i za seniorsku reprezentaciju Hrvatske u pobjedi protiv Češke, a mnogi ga vide kao stup obrane vatrenih u godinama koje dolaze.