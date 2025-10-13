Ivica Olić: Ukrajina je jako dobra, ali vjerujem da imamo bolju momčad

Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine u utorak od 18 sati igra drugu utakmicu u kvalifikacijama za Europsko prvenstvo. U Velikoj Gorici ugostit će Ukrajinu, a dvoboj je najavio izbornik Ivica Olić.

- Ovo je drugi ciklus u kojem imamo sedam dana pripreme, tako da je bilo dovoljno vremena za treninge, za isprobati nekoliko varijanti, spremni smo za Ukrajince. Isto tako, imali smo priliku u petak vidjeti utakmicu u Sloveniji između Ukrajine i Mađarske, s obzirom na to da je Ukrajina prvu igrala protiv Litve, nešto slabijeg protivnika pa nismo mogli vidjeti realnu sliku ekipe. Ovdje smo ih imali priliku uživo doživjeti i vidjeti kvalitete. Zasluženo su po jačini bili u prvoj jakosnoj skupini, imaju glavu i rep. Vodi ih španjolski trener, prepoznaje se odmah sustav 4-3-3. Jako dobro su uigrani, vjerojatno su u svim kategorijama isti sistemi i principi te toga se jasno drže.

Uoči utakmice Hrvatska je imala problema s ozljedama, ozlijedio se stoper Moreno Živković, a umjesto njega iz A-reprezentacije stigao je Luka Vušković.

Olić vjeruje da je Hrvatska kvalitetnija i da će to pokazati.

- Očekujem tešku utakmicu, ali isto tako vjerujem da imamo bolju momčad i da ćemo to danas potvrditi na terenu. Nadam se pozitivnom rezultatu - zaključio je izbornik.

Ukrajina je trenutačno vodeća momčad naše skupine, odnosno prvo mjesto dijeli s Turskom, koja ima nešto slabiju gol razliku u dvije odigrane utakmice. Hrvatska je pak zasad odigrala jednu utakmicu, u gostima kod Turske početkom rujna završilo je 1:1. U našoj skupini još igraju Litva i Mađarska, a samo prvoplasirana momčad će direktno na Europsko prvenstvo.

- Ukrajina, Mađarska, Turska i Hrvatske vide sebe na prvom mjestu koje donosi izravan plasman na Euro. Skupina je vrlo izjednačena, ali vjerujem u našu momčad i igrače. Izuzetno sam zadovoljan njihovim angažmanom - rekao je Olić.

Na smotru najboljih u Europi će i najbolja od svih drugoplasiranih reprezentacija po skupinama, dok će preostalih osam drugoplasiranih igrati play-off za dodatna četiri mjesta na Euru koje se igra u lipnju 2027. godine. Domaćin će biti Srbija i Albanija, koje su automatski, bez kvalifikacija, osigurale nastup na tom Euru.