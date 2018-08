Ivanu Horvatu za finale skoka s motkom zasmetao vjetar

Ivan Horvat bio je vidno razočaran jer se nije uspio plasirati u finale skoka s motkom na Europskom prvenstvu u Berlinu. Zapeo je na visini 5,51 metara, a da ju je preskočio, bio bi u finalu. Naravno da je razočaranje veliko jer je prije samo tjedan dana u Zagrebu, na prvenstvu Hrvatske, skočio novi državni rekord 5,71 metar.

– Zeznuo me vjetar. Na prve dvije visine bio je u redu, a na visini 5,51 metar počeo je kružiti. Nisam se uspio prilagoditi promjenama smjerova vjetra. Primjerice, krene u zalet i vjetar mi puše u prsa, kad skočim on naglo promijeni smjer i naravno da nije bilo dobro. Žao mi je do neba, pogotovo jer sam skakao s motkom s kojom sam u Zagrebu srušio državni rekord. Mislio sam kako će sve proći u redu, kako imam finale u rukama, ali sam se nažalost prevario – rekao je Horvat.

Ista stvar s vjetrom mu se dogodila i prije dvije godine na Europskom prvenstvu u Amsterdamu.

– Pa gotovo je sve bilo, ali je u Amsterdamu puhao puno jači vjetar. Izgleda da je kiša koja je padala večer uoči natjecanja sve zafrknula i zapuhao je vjetar ni od kuda. Ništa, sada mi ostaje još nastup u Zagrebu gdje ću pokušati popraviti loš dojam iz Berlina – istaknuo je Horvat.

Anamari Kožul osvojila je 25. mjesto u bacanju kladiva – bacila je 62,55 metara i tako ostala daleko od finala, za čak šest metara.

Dobar dojam ostavila je naša muška štafeta 4x400 metara (Ružić, Čukman, Cepuš, Kovačić) koja je osvojila 12. mjesto s najboljim rezultatom ove sezone (3:07,80). S obzirom na to da su sve to mladi dečki, za godinu-dvije mogli bi napasti i hrvatski rekord (3,05). •