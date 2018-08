Sandra Perković spas od vrućine traži u šoping-centru

Sandra Perković s lakoćom se plasirala u subotnje finale bacanja diska na Europskom prvenstvu u Berlinu. Odmah je u prvom hicu bacila daleko duže od zadane norme 58,50 metara.

Njezin disk odletio je do 64,54 metra. Od 29 diskašica samo ih je sedam bacilo preko norme, a tek tri preko 60 metara. U Sandru to je uspjelo Njemicama Craft (61,13) i Műller (60,64).

– Drago mi je da je u finale ušla svjetska juniorska prvakinja, Moldavka Alexandra Emilianova. Obećala sam joj, ako uđe u finale, da ću joj pokloniti trening – rekla je Sandra.

U kvalifikacije ste ušli sto posto?

– Imam previše godina da sad nešto kemijam. Rekla sam sebi – ako zezneš prvi hitac, slijedi kazna. Zagrijavanje je bilo dobro i jako sam zadovoljna kako sam to odradila. Dakle, neću kazniti samu sebe – nasmijala se Sandra.

Naše je gledala na televiziji

Na stadionu je bilo prilično vruće bez obzira na to što je bilo 11 ujutro?

– Srećom, nisam se puno fizički potrošila. Sad idem u hotel, pa ručak, pa odmor. Premda mi je u hotelu isto vruće jer nemam klimu. Kažu da je to eko hotel. Zovem sobaricu, žalim se, a ona kaže “pa hladno je”. Ma gdje hladno. Dođem iz ove vrućine vani i želim se rashladiti u sobi, a ono tamo ista temperatura. Osjećam se kao penzići koji se po zimu griju u tramvaju, a ljeti u šoping-centrima. Tako je i meni bolje da se malo rashladim u nekakvom šoping-centru – našalila se naša diskašica.

Na istom ovom stadionu nastupili ste prvi put u seniorskoj konkurenciji 2009. godine na Svjetskom prvenstvu?

– Malo sam se uplašila jer sam mislila da su promijenili krug. Srećom, ostao je isti. Sad da govorim o nekakvim emocijama ne mogu jer su ovo ipak samo kvalifikacije. Sigurno će drukčije biti u finalu, pogotovo kada se prisjetim tog finala iz 2009. godine kada sam imala samo 19 godina. Iskreno, mrzim te kvalifikacije. Bilo bi super kada bih mogla doći uoči finala samo malo probati krug, baciti koji probni hitac i to bi bilo to. Opet, da uvedu pravilo da prvih nekoliko sa svjetske rang-liste ide izravno u finale, ni to ne bi bilo dobro jer onda ne bih nikako isprobala krug – razmišlja Sandra.

– Gledala sam na televiziji Žunića i Mihaljevića, Anu Šimić u visu – rekla je.

Hoće li njemačke diskašice biti najveća konkurencija u subotnjem finalu?

– To je sigurno. Gledala sam ih i dobre su. Ma, bitno je da mi je Miller u finalu. Nju uvijek pobijedim. Nedostajale su mi Njemice na mitinzima Dijamante lige gdje sam obično bila jedna od dvije Europljanke. Sve drugo bile su Južnoamerikanke, Azijatkinje, Kubanke...

Sandrina dominacija

Ne nedostaju vam valjda Kubanke ovdje?

– Meni ne. A vama?

Nama nedostaje, premda bi sigurno bila veća borba s Perez i Caballero nego s Miller, Craft ili Vita.

Zanimljivo je da je disk atletska disciplina u kojoj su najviše medalja osvojile bacačice iz Njemačke – 23 medalje od čega sedam zlatnih. Po broju zlata najviše su osvojile Ruskinje – osam, a na trećem mjestu se drži naša Sandra koja ima sama četiri zlata. To je – dominacija.