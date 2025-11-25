Ivanović sjedio na klupi u pobjedi Benfice, Mourinho ga je opet zaboravio

Benfica je u Amsterdamu upisala tek prvu pobjedu ove sezone u Ligi prvaka, dok je Ajax doživio i peti poraz. Portugalski velikan je povelo već u šestoj minuti golom Samuela Dahla. Georgi Sudakov je ubacio iz kornera, Richard Rios je pucao glavom, Vitezsla Jaroš je obranio, no lopta se odbila do Dahla koji je sjajno pogodio za vodstvo gostiju. Gol se provjeravao, no sve je bilo regularno, pa je sudac Sven Jablonski pokazao na centar.

U 15. minuti lijepu priliku je imao i gostujući napadač Vangelis Pavlidis, no njegov udarac je prošao pored stative. Prvu veliku priliku Ajax je imao u 33. minuti, pucao je Davy Klaassen, no Anatolij Trubin je bio spreman. Odličnu priliku "Kopljanici" su imali i u 52. minuti, ponovo je pucao Klaasen, ali neprecizno. Portugalski sastav je mogao sve razriješiti u 72. minuti kada je Amar Dedić odlično pucao, ali je njegov udarac obranio Jaroš. Pet minuta kasnije Ajax je umalo izjednačio, Oscar Gloukh je pucao snažno u lijevu stranu gola. Međutim, golman mu je obranio.

Konačnih 2-0 postavio je Leandro Barreiro lijepo pogodivši u 90. minuti nakon dvostrukog dodavanja s Fredrikom Aursnesom. Josip Šutalo je odigrao cijeli susret za Ajax, dok Franjo Ivanović nije nastupio za Benficu.

Gostujuće bodove dohvatio je i belgijski Union Saint-Gilloise porazivši Galatasaray sa 1-0. Gol odluke zabio je Promise David u 57. minuti. Prvi je zaprijetio domaćin, u 11. minuti je pucao Baris Alper Yilmaz, ali pored gola. U 25. minuti gosti su tražili kazneni udarac, međutim sudac Jose Sanchez je nakon VAR pregleda odlučio kako nema najstrože kazne. Samo dvije minute kasnije domaći veznjak Gabriel Saraje pogodio okvir gola.

U 41. minuti i gosti su pogodili okvir gola, pucao je gostujući branič Ross Sykes. Belgijanci su poveli u 57. minuti nakon odlične kontre. U završnici akcije Raul Floruc je sjajno "podvalio" Ademu Zorganeu koji je povratnom loptom uposlio Davida, a kanadski napadač poentirao za 1-0. U 89. minuti Galatasaray je ostao s igračem manje nakon što je isključen Arda Unyay. Union je ostvario drugu pobjedu uz tri poraza, dok je Galatasaray doživio drugi poraz, uz tri pobjede.