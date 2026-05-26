Trump postavio neočekivan zahtjev arapskim čelnicima, reakcija je govorila sve: 'Na vezi je nastala potpuna tišina'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je na društvenoj mreži Truth Social da pregovori između Sjedinjenih Država i Irana "napreduju vrlo dobro" te poručio kako će rezultat biti ili "velik dogovor za sve" ili povratak "na bojište i pucnjavu, ali veću i snažniju nego ikad prije". Dodao je da "to nitko ne želi". Trump je naveo da je tijekom subotnjih razgovora s brojnim bliskoistočnim čelnicima, među kojima su bili saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman, predsjednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mohammed bin Zayed Al Nahyan, katarski emir Tamim bin Hamad Al Thani, turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan, egipatski predsjednik Abdel Fattah el-Sisi te jordanski kralj Abdullah II., istaknuo kako bi sve te države trebale potpisati Abrahamove sporazume.

Prema njegovim riječima, zemlje poput Saudijske Arabije, Katara, Pakistana, Turske, Egipta i Jordana trebale bi se pridružiti sporazumima koje su već ranije potpisali Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein. Trump tvrdi da bi takav potez mogao pretvoriti mogući dogovor s Iranom u "znatno povjesniji događaj". Posebno je naglasio kako bi i Iran, ako postigne sporazum sa SAD-om, mogao postati dio Abrahamovih sporazuma. "To bi bilo nešto posebno", napisao je Trump, dodajući da bi Bliski istok tada postao "ujedinjen, snažan i gospodarski moćan".

Trump je Abrahamove sporazume opisao kao velik financijski, gospodarski i društveni uspjeh za zemlje koje su ih već prihvatile, navodeći da su donijeli "pravu moć, snagu i mir na Bliski istok prvi put u 5000 godina". Na kraju objave poručio je da je svojim predstavnicima naložio da odmah započnu proces uključivanja novih država u Abrahamove sporazume. "Svima su poručili: 'Uz vas smo po pitanju ovog dogovora. A ako ne uspije, također ćemo biti uz vas'", rekao je jedan američki dužnosnik upoznat s razgovorom koji je Trump održao s bliskoistočnim čelnicima. Isti izvor tvrdi da je Trump tijekom poziva rekao kako nakon toga planira nazvati izraelskog premijera Benjamina Netanyahua te izrazio nadu da će se izraelski čelnik uskoro pridružiti zajedničkom razgovoru s regionalnim liderima.

Prema dvojici američkih dužnosnika, Trump je zatim poručio okupljenim čelnicima da nakon završetka rata s Iranom očekuje da se sve države koje još nisu dio Abrahamovih sporazuma ili nemaju mirovni sporazum s Izraelom priključe procesu normalizacije odnosa sa židovskom državom. Njegov zahtjev, navodi Axios, izazvao je iznenađenje među čelnicima, posebno kod Saudijske Arabije, Katara i Pakistana, koji nemaju formalne diplomatske odnose s Izraelom. "Nastala je tišina na vezi, a Trump se našalio i pitao jesu li još uvijek tamo", rekao je jedan od američkih dužnosnika.

Trump je potom poručio da će njegovi izaslanici Jared Kushner i Steve Witkoff u nadolazećim tjednima nastaviti razgovore o toj temi. Republikanski senator Lindsey Graham podržao je Trumpovu inicijativu, poručivši da bi uključivanje arapskih i muslimanskih država u Abrahamove sporazume učinilo potencijalni dogovor "jednim od najvažnijih u povijesti Bliskog istoka". Ipak, Axios podsjeća da saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman posljednjih mjeseci zauzima oprezniji stav prema normalizaciji odnosa s Izraelom. Saudijska Arabija i dalje traži da se Izrael obveže na "nepovratan i vremenski određen put prema palestinskoj državi", što aktualna izraelska vlada odbija prihvatiti.

