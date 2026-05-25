SELE U SUSJEDSTVO

Rudeš riješio pitanje stadiona za sljedeću sezonu: Evo gdje će igrati i s kim će dijeliti teren

Susret Rudeša i Jaruna u 25. kolu SuperSport Prve nogometne lige
Goran Stanzl/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
25.05.2026.
u 15:13

Budući prvaci druge lige riješili su i to pitanje pa su tako postigli dogovor s drugim hrvatskim prvoligašem kako će sljedeće sezone dijeliti stadion u Velikoj Gorici.

Nogometaši Rudeša vraćaju se u prvi rng hrvatskog nogometa, HNL, nakon tri godine izbivanja. Zagrebačka momčad osvojila je Prvu nogometnu ligu pa će tako u HNL-u zamijeniti Vukovar koji će se tako vratiti u drugu hrvatsku ligu. Problem Rudešu stvaralo je pitanje stadiona budući da Športski centar Rudeš ne ispunjava uvjete HNL-a.

Budući prvaci druge lige riješili su i to pitanje pa su tako postigli dogovor s drugim hrvatskim prvoligašem kako će sljedeće sezone dijeliti stadion u Velikoj Gorici. I Rudeš i Gorica tako će igrati domaće utakmice u Turopolju. Novi stadion u Kranjčevićevoj ulici nikada nije bio opcija za njih budući da na njemu mogu igrati samo dva kluba, a to će biti Dinamo i Lokomotiva.

Sličan slučaj imao je i Vukovar kada je ulazio u HNL. Njihov stadion nije ispunjavao uvjetima elitnog ranga pa su prvu polovicu sezone igrali na stadionu Cibalije u Vinkovcima, a drugu na stadionu Gradski vrt u Osijeku.

Rudeš je posljednji put u HNL-u igrao u sezoni 2023./24. kada su ostvarili samo jednu pobjedu, šest remija i 29 poraza te sa samo devet bodova završili uvjerljivo posljednji u HNL-u. Ostala im je još jedna utakmica u Prvoj NL ove sezone, ali imaju nedostižnih pet bodova prednosti pred drugoplasiranom Cibalijom.
