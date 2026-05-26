Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 160
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ROLAND GARROS

Marin Čilić iznenađujuće ispao u prvom kolu, izbacio ga 17-godišnjak i 318. igrač svijeta

Osijek: Drugi dan Davis Cupa, Marin Čilić - Corentin Moutet
David Jerkovic/PIXSELL
VL
Autor
Hina
26.05.2026.
u 14:33

Protiv trenutačno 318. igrača svijeta i 20 godina mlađeg suparnika Čilić nije iskoristio niti jednu od svojih brojnih prilika, da bi neočekivano u drugoj polovici susreta i pao u igri na servisu.

Hrvatski tenisač Marin Čilić iznenađujuće je okončao svoj nastup na ovogodišnjem Roland Garrosu već u 1. kolu, bolji od njega bio je 17-godišnji Francuz s pozivnicom Moise Kouame sa 7-6 (4), 6-2, 6-1 nakon dva sata i 40 minuta igre.

Protiv trenutačno 318. igrača svijeta i 20 godina mlađeg suparnika Čilić nije iskoristio niti jednu od svojih brojnih prilika, da bi neočekivano u drugoj polovici susreta i pao u igri na servisu.

Čilić je ukupno imao sedam "break-lopti", od toga su dvije bile i set-lopte u prvoj dionici meča, ali niti jednu nije iskoristio, dok je Kouame realizirao četiri od sedam svojih prilika za oduzimanje servisa suparnika.

Ključnom se pokazala završnica sat i 13 minuta duog prvog seta. Čilić kod vodstva 5-4 nije iskoristio svoje dvije set-lopte, da bi vrlo rano i "tie-breaku" pao u zaostatak od 0-3. Uslijedilo je čudno razdoblje od čak šest poena tijekom kojih niti jedan igrač nije mogao osvojiti poen na svom servisu, a tu sekvencu okončao je Kouame realiziravši svoju drugu set-loptu.

I u drugom i u trećem setu Čilić je imao po dvije "break-lopte" u prvom gemu, no opet nije uspio slomiti svog mladog suparnika, a nakon rezultata 1-1 u drugom setu uslijedio je veliki pad u gemovima na servisu. Kouame je u svakom Čilićevom servis-gemu imao bar jednu "break-loptu", a realizirao je njih četiri za u konačnici uvjerljivu pobjedu.
Ključne riječi
Roland Garros Marin Čilić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!