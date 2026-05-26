Mektić i Krajicek uspješni na startu Roland Garrosa

Hrvatski tenisač Nikola Mektić uspješno je s Amerikancem Austinom Krajicekom započeo svoj nastup u konkurenciji muških parova na Roland Garrosu, oni su u 1. kolu sa 6-4, 6-4 svladali Francuze Adriana Mannarina i Fabricea Martina.

Mektić i Krajicek u 2. će kolu za suparnike imati bolje iz ogleda Francuza Arthura Gee i Kyriana Jacqueta te Nizozemaca Sandera Arendsa i Davida Pela.