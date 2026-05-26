Stanković najavio novog gosta, gledatelji ne prestaju komentirati: 'Njega već dugo pratim. To moram gledati'

Aleksandar Stanković na službenom profilu emisije Nedjeljom u 2 otkrio je tko mu ovaj tjedan dolazi u goste. Riječ je, naime, o stručnjaku za neuromarketing Daliboru Šumigi. "Zašto je tako teško prepoznati vlastitu glupost i zašto smatra da su glupi ljudi opasniji od zlih, pitat ćemo u nedjelju autora ove izjave stručnjaka za neuromarketing Dalibora Šumigu", stoji u objavi koju je podijelio. Ubrzo su se počeli nizati komentari gledatelja.

"Ooo super, jako zanimljiv čovjek. I pametan", "E ovo me zanima! Samo šteta što će glupi ovo gledati i opet neće skužiti da su glupi", "Odličan gost, jedva čekam", "Definitivno najbolji odabir gosta!!", "Odličan odabir gosta, gledamo", "Njega već dugo pratim. To moram gledati" pisali su obožavatelji emisije.

FOTO Nismo ju dugo vidjeli! Evo kako danas izgleda inspektorica Anja Morić iz Krim Tima 2

Inače, Šumiga je specijalist za bihevioralni marketing i osnivač Promosapiensa – prve agencije za bihevioralni marketing u regiji. On je i Google Growth Engine ambasador i član NMSBA-a (Neuromarketing Science & Business Association). Tijekom 18 godina rada u marketingu, kreirao je brojna marketinška rješenja i ideje za vodeće brendove u regiji, koristeći pritom znanja iz psihologije potrošača i neuromarketinga. Dalibor je certificirani stručnjak za Google AdWords i YouTube te cijenjeni predavač na međunarodnim konferencijama. Ako ste na TikToku vjerojatno često viđate njegove objave, a nerijetko je i gost raznih podcasta u Hrvatskoj.