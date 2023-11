Ivano Balić: Nema više magije u rukometu, nema poteza koji nisu zapisani u knjigama

Jedan od najzanimljivijih panela prvog dana druge konferencije "Handball Talks" koja se održava u Našicama bio je onaj pod naslovom "Priče iz svlačionice". Na njemu su sudjelovali Ivano Balić, Mirza Džomba i Igor Vori, trojica rukometaša koji su u eri Line Červara osvojili svjetsko i olimpijsko zlato.

– Današnji rukomet u odnosu na onaj koji smo mi igrali jako se razlikuje. Neke stvari u današnjem mi se rukometu sviđaju, a neke ne. Primjerice, ne sviđa mi se što se danas obrane uopće ne igraju. Nema više magije, nema više poteza koji nisu zapisani u knjigama – rekao je Ivano Balić.

Sjetio se i svojih početaka...

– Početak je bio na betonu i glavni mi je cilj bio kako se domoći treniranja u dvorani. Kada sam počeo trenirati u dvorani, onda su mi se Gripe učinile puno lošijom opcijom nego treniranje vani na betonu. Jer je dvorana bila u jako lošem stanju – rekao je Balić.

Mirza Džomba je također započeo na betonu.

– Treniralo se po vjetru, kiši, snijegu, bacalo se na glavu i dolazilo kući razbijenih koljena i ogrebanih kukova.

Sjetili su se Balić i Džomba svojih prvih odlazaka iz rodnog grada...

– Prvi grad u koji sam otišao iz Rijeke bio je Zagreb. Bio sam mlad, imao sam 18 godina, došao sam u strašnu momčad u kojoj su većinom bili igrači koji su osvojili olimpijsko zlato u Atlanti. Prilagodba nije bila toliko teška kao ona kada sam otišao u mađarski Veszprem. Nisam znao jezik i da nije bilo supermarketa, ostao bih tamo gladan – rekao je Džomba, a Balić je dodao:

– Mene je u Španjolskoj dočekala situacija da su mi rekli – evo ti novac i snađi se sam što se tiče stana, auta, hrane. Nije mi tamo bilo lako prve godine. Uz to sam imao stalne ozljede pa me to dovelo do pitanja što uopće ondje radim.

Igor Vori otkrio je kako je bilo igrati u reprezentaciji koja je sve osvojila

– Znali smo se u dušu. Bili smo veliki prijatelji izvan parketa. Vodio nas je Lino Červar koji je puno puta znao izmišljati neke stvari kako bi nas dodatno motivirao. Ivano i Lino stalno su se znali svađali, ali su se međusobno jako poštovali – otkrio je Vori.