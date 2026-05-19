Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
BORE SE ZA GOLI ŽIVOT

Dok Arsenal slavi, Tottenham strahuje: Poraz od Chelseaja gurnuo ih na rub ponora

Premier League - Chelsea v Tottenham Hotspur
Peter Cziborra/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
19.05.2026.
u 23:20

Nogometaši Tottenhama zakomplicirali su svoj ostanak u eliti porazom od Chelseaja. Sudbina Spursa, samo dva boda iznad zone ispadanja, ovisit će o ishodu posljednjeg kola sezone

Dok se sjeverni London priprema za proslavu Arsenalovog naslova, Tottenham proživljava agoniju. Porazom na Stamford Bridgeu od Chelseaja 2:1, momčad Roberta De Zerbija dovela se u situaciju da o svom prvoligaškom statusu odlučuje u zadnjem kolu. Spursi su ostali na 38 bodova, samo dva više od West Hama koji je u zoni ispadanja, te im prijeti ispadanje iz elite prvi put od sezone 1976./77. Golovi Fernandesa i Santosa presudili su Spursima, čiji je poraz tek ublažio Richarlison.

Očajnu sezonu i nedostatak borbenosti oštro je komentirao bivši menadžer kluba Tim Sherwood. "Nikada nećete dobiti bolju priliku za pobjedu protiv Chelseaja, ovo je njihova loša momčad. Ne uzeti ni bod iz takve utakmice je razočaravajuće", izjavio je, ne štedeći kritike na račun igrača. "Zaslužuje li ova momčad ovacije navijača? Ne. Ne zaslužuju ništa. Bili su šokantni cijele sezone. Nadam se da će ova grupa igrača pronaći drugi klub!" Njegove oštre riječi odjeknule su među razočaranim navijačima.

Odluka pada u nedjelju, 24. svibnja, kada Tottenham dočekuje Everton, a West Ham igra protiv Leedsa. Računica je za Spurse jasna: bod im osigurava spas. Poraz od Evertona, međutim, otvara vrata West Hamu, kojem bi pobjeda mogla donijeti ostanak. Ipak, čak i tada, Tottenham drži jak adut - značajno bolju gol razliku. Trenutno su na -10, a West Ham na -24, što znači da bi "Čekićari" morali nadoknaditi ogroman zaostatak. Ako Spursi izgube 1:0, West Hamu bi trebala pobjeda od 14 golova razlike.

Pritisak je sada ogroman na De Zerbijevoj momčadi koja mora pred svojim navijačima pokazati hrabrost koju im je Sherwood osporio. Nakon sezone pune razočaranja, posljednjih devedeset minuta protiv Evertona odredit će hoće li se agonija pretvoriti u potpunu katastrofu ili će klub u zadnji čas izbjeći sudbinu koje se nitko u sjevernom Londonu nije nadao na početku sezone.

Tablice omogućuje Sofascore
Ključne riječi
Premier league Tottenham Chelsea

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!