Dok Arsenal slavi, Tottenham strahuje: Poraz od Chelseaja gurnuo ih na rub ponora

Dok se sjeverni London priprema za proslavu Arsenalovog naslova, Tottenham proživljava agoniju. Porazom na Stamford Bridgeu od Chelseaja 2:1, momčad Roberta De Zerbija dovela se u situaciju da o svom prvoligaškom statusu odlučuje u zadnjem kolu. Spursi su ostali na 38 bodova, samo dva više od West Hama koji je u zoni ispadanja, te im prijeti ispadanje iz elite prvi put od sezone 1976./77. Golovi Fernandesa i Santosa presudili su Spursima, čiji je poraz tek ublažio Richarlison.

Očajnu sezonu i nedostatak borbenosti oštro je komentirao bivši menadžer kluba Tim Sherwood. "Nikada nećete dobiti bolju priliku za pobjedu protiv Chelseaja, ovo je njihova loša momčad. Ne uzeti ni bod iz takve utakmice je razočaravajuće", izjavio je, ne štedeći kritike na račun igrača. "Zaslužuje li ova momčad ovacije navijača? Ne. Ne zaslužuju ništa. Bili su šokantni cijele sezone. Nadam se da će ova grupa igrača pronaći drugi klub!" Njegove oštre riječi odjeknule su među razočaranim navijačima.

Odluka pada u nedjelju, 24. svibnja, kada Tottenham dočekuje Everton, a West Ham igra protiv Leedsa. Računica je za Spurse jasna: bod im osigurava spas. Poraz od Evertona, međutim, otvara vrata West Hamu, kojem bi pobjeda mogla donijeti ostanak. Ipak, čak i tada, Tottenham drži jak adut - značajno bolju gol razliku. Trenutno su na -10, a West Ham na -24, što znači da bi "Čekićari" morali nadoknaditi ogroman zaostatak. Ako Spursi izgube 1:0, West Hamu bi trebala pobjeda od 14 golova razlike.

Pritisak je sada ogroman na De Zerbijevoj momčadi koja mora pred svojim navijačima pokazati hrabrost koju im je Sherwood osporio. Nakon sezone pune razočaranja, posljednjih devedeset minuta protiv Evertona odredit će hoće li se agonija pretvoriti u potpunu katastrofu ili će klub u zadnji čas izbjeći sudbinu koje se nitko u sjevernom Londonu nije nadao na početku sezone.