LUDE SCENE

VIDEO Totalni raspašoj u Londonu: Hrpa navijača na ulicama slavi titulu Arsenala

VL
Autor
vecernji.hr
19.05.2026.
u 23:29

Nakon što je Manchester City kiksao protiv Bournemoutha i odigrao 1-1, Arsenal je i matematički osigurao naslov prvaka Engleske. Ulice Londona istog su trenutka eruptirale u slavlju koje se čekalo više od dva desetljeća

Utorak, 19. svibnja 2026., ostat će upisan u povijest Arsenala. Iako njihova momčad nije bila na terenu, sudbina prvenstva riješena je na stadionu Vitality. Manchester Cityju je trebala pobjeda protiv Bournemoutha kako bi utrku za naslov odveo u posljednje kolo, no dogodio se scenarij iz snova za "Topnike". Francuski tinejdžer Eli Junior Kroupi gromovitim je udarcem šokirao Guardiolinu momčad, a iako je Erling Haaland kasnim pogotkom izjednačio, to nije bilo dovoljno. Remi 1-1 značio je da Arsenal ima nedostižna četiri boda prednosti.

Kad je sudac označio kraj utakmice u Bournemouthu, Londonom se prolomio huk. Pubovi, krcati navijačima Arsenala, eksplodirali su u neviđenoj erupciji oduševljenja. Emotivni navijači, od kojih mnogi nikada nisu svjedočili ovakvom uspjehu, padali su si u zagrljaje i pjevali iz sveg glasa. Val slavlja prelio se na ulice, gdje su vozači trubili, a šalovi i zastave vijorili s prozora i krovova.

Epicentar slavlja spontano se formirao ispred Emirates stadiona, kamo su se slile tisuće navijača. Društvenim mrežama munjevito su se proširile snimke koje prikazuju nadrealne prizore mora ljudi dok pjevaju klupske himne. Noćno nebo iznad sjevernog Londona obasjao je crveni dim bezbrojnih baklji, stvarajući atmosferu koja će se dugo pamtiti kao jedan od najsvjetlijih trenutaka u modernoj povijesti kluba. Bio je to prizor čistog zanosa i olakšanja nakon dva desetljeća čekanja.

Ovim trijumfom prekinut je bolan post od 22 godine bez naslova prvaka. Posljednji put Arsenal je bio na vrhu u legendarnoj sezoni 2003./2004. s "Nepobjedivima" Arsènea Wengera. Generacije navijača čeznule su za povratkom tih dana. Nakon tri sezone u kojima su bili viceprvaci, momčad Mikela Artete konačno je ispisala svoje slavno poglavlje. Slavlje bi se moglo i nastaviti jer "Topnike" 30. svibnja čeka finale Lige prvaka, prilika za povijesnu dvostruku krunu.
