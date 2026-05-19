Arsenal je konačno na tronu! Navijači u deliriju: 'Mislio sam da ovo nikad neću doživjeti'

Posljednji zvižduk na stadionu u Bournemouthu, gdje je Manchester City odigrao 1:1, označio je kraj ere čekanja i početak slavlja za navijače Arsenala. Dvadeset i dvije godine nakon legendarne sezone "Nepobjedivih", "Topnici" su ponovno na vrhu engleskog nogometa. Generacije navijača koje su odrastale na pričama o velikanima kluba, a proživljavale samo razočaranja i "zamalo" sezone, konačno su dočekale svoj trenutak. Suze i pjesma ispunili su pubove oko stadiona Emirates, gdje se napeto pratila sudbonosna utakmica.

U trenutku kad je postalo jasno da City ne može do pobjede, sjeverni London je eksplodirao. Tisuće navijača izlilo se iz pubova na ulice, stvarajući rijeku ljudi koja je krenula prema stadionu Emirates. Baklje su obasjale noć, a pjesme o herojima ove generacije odjekivale su dugo u noć. Bio je to prizor čistog oduševljenja, katarza nakupljena kroz godine frustracija i tri uzastopna druga mjesta, koja su samo pojačala glad za konačnim uspjehom. Na društvenim mrežama počele su se javljati poruke presretnih navijača. Jedan je iznio svu iskrenost pa napisao: "Mislio sam da ovaj dan neću nikada doživjeti."

Ovaj povijesni uspjeh djelo je momčadi koju je strpljivo gradio menadžer Mikel Arteta. Španjolac je preuzeo klub u teškom trenutku i pretvorio ga u pobjednički stroj. Ove sezone sve se poklopilo: Arsenalova obrana bila je najbolja u ligi s 19 utakmica bez primljenog gola, što je vrataru Davidu Rayi donijelo treću uzastopnu Zlatnu rukavicu. Napad je bio drugi najučinkovitiji, a momčad je u 37 kola upisala 25 pobjeda uz samo pet poraza, pokazavši mentalnu snagu koja im je prije nedostajala.

Iako je prvenstvo osigurano, sezona iz snova još nije gotova. Pehar će im biti uručen u nedjelju nakon utakmice protiv Crystal Palacea. No, sve su oči već uprte u 30. svibnja i finale Lige prvaka protiv Paris Saint-Germaina. Kapetan Martin Odegaard pozvao je navijače na podršku, ističući priliku za povijesnu dvostruku krunu, pothvat koji je u Engleskoj ostvaren samo pet puta. Za Artetinu mladu momčad, ovo se čini tek kao početak jedne velike priče.