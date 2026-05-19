Gotovo je: Kovačić i City kiksali, Arsenal je nakon 22 godine prvak Engleske!

Završena je jedna od najnapetijih utrka za naslov u povijesti engleskog nogometa. Manchester City nije uspio slomiti otpor fantastičnog Bournemoutha i remijem je na Vitality stadionu predao titulu u ruke svom najvećem rivalu. Momčad Pepa Guardiole, koja je u utakmicu ušla s imperativom pobjede, tijekom cijelog susreta djelovala je umorno i bezidejno, a njihove nade potopio je jedan tinejdžer. Unatoč pritisku u drugom poluvremenu i nekoliko stvorenih prilika, nisu pronašli put do mreže sve do sudačke nadoknade utakmice. Domaćini su se fanatično branili, a u samoj završnici, kada je City bacio sve karte u napad, David Brooks je iz kontre pogodio vratnicu i propustio potvrditi pobjedu. No, i minimalno vodstvo bilo je dovoljno za neopisivo slavlje navijača Arsenala budući da je Erling Haaland golom u 95. minuti osigurao samo bod Cityju.

Čovjek odluke bio je Eli Junior Kroupi, čudesni tinejdžer koji je u 39. minuti postigao, pokazat će se, jedini pogodak na utakmici. Bila je to akcija za pamćenje. Lijevi bek Adrien Truffert sjurio se po boku i poslao povratnu loptu na rub kaznenog prostora, gdje ju je dočekao Kroupi. Primanjem je otvorio prostor, iskoristio braniča Cityja kao paravan i maestralnim udarcem s ruba šesnaesterca pogodio suprotni kut nemoćnog vratara Donnarumme. Bio je to potez koji je podsjetio na najbolje dane Arsenalove legende Thierryja Henryja, a upravo je taj gol simbolično donio "Topnicima" prvi naslov prvaka u eri nakon svog legendarnog Francuza i generacije "Nepobjedivih" iz sezone 2003./2004.

S druge strane, Manchester City doživio je rijetko viđen neuspjeh. Guardiolina momčad, navikla na pobjede i trofeje, djelovala je istrošeno. Od prve minute vidjelo se da im nedostaje svježine, a posjed lopte nisu uspjeli kapitalizirati. Mateo Kovačić zamijenjen je u 56. minuti u sklopu trostruke izmjene kada je Guardiola pokušao razbuditi svoju momčad uvođenjem Fodena, Cherkija i Savinha, no ni to nije donijelo željeni pomak. City je bio ranjiv u tranziciji, a obrana Bournemoutha na čelu s raspoloženim vratarom Petrovićem osujetila je sve njihove pokušaje. Ovo je prvi put u karijeri da Pep Guardiola nije uspio osvojiti naslov prvaka u dvije uzastopne sezone, što dovoljno govori o razmjerima ovog neuspjeha za klub koji je dominirao engleskim nogometom gotovo cijelo desetljeće.

Dok su igrači Cityja pognutih glava napuštali teren, na drugom kraju Engleske počelo je slavlje koje se čekalo više od dva desetljeća. Arsenal je novi prvak, a generacija Mikela Artete uspjela je prekinuti dugu dominaciju rivala i vratiti trofej na Emirates. Nakon godina u kojima su bili blizu, ali uvijek ostajali korak prekratko, "Topnici" su konačno uspjeli. Navijači su preplavili ulice oko stadiona, a pjesma i veselje potrajat će dugo u noć. Sezona za pamćenje okrunjena je na najbolji mogući način, a ova titula, osvojena nakon 22 godine čekanja, zasigurno će imati posebno mjesto u bogatoj povijesti londonskog kluba.