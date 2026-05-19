VIDEO Ekskluzivno! Enis Bešlagić: Moj otac je bio u logoru tijekom rata, ali me nikada nije učio mrziti

Bosanskohercegovački glumac Enis Bešlagić novi je gost emisije "Show na kvadrat". Ovog četvrtka, 21. svibnja, stiže u Zagreb sa svojom autorskom predstavom "Da sam ja neko", s kojom je već rasprodao stotine dvorana diljem regije. Riječ je o predstavi koja je istodobno iskrena, emotivna i prožeta humorom, a publici donosi univerzalnu poruku ljubavi, nade i ljudskosti. Svaka izvedba završava ovacijama, dok mnogi gledatelji ističu kako iz dvorane izlaze obogaćeni jednim nezaboravnim životnim iskustvom. Upravo je zagrebačko gostovanje bilo odličan povod da Enis sjedne u naš popularni bijeli stolac i progovori o svom životnom i profesionalnom putu. U razgovoru se osvrnuo na trnovit put do uspjeha, od djetinjstva i ratnih godina do odlaska u Njemačku, gdje je kao 16-godišnjak, tada izbjeglica, otišao trbuhom za kruhom. Ondje je radio kao grobar, a potom se s 18 godina vratio u rodnu Bosnu i Hercegovinu jer je, kako kaže, osjećao odgovornost prema svojoj zemlji. Po povratku je uzeo pušku u ruke i stavio se na raspolaganje svojoj domovini kako bi sudjelovao u njezinoj obrani od agresora. "Tih nekih otprilike godinu i nešto dana bio sam u ratu, nisu me zadesile neke velike akcije, Bogu hvala. Nekako je bilo tada već smirivanje situacije, bilo je pred kraj, tako da su nas koristili za neke druge stvari. Moj brat bio je na prvoj liniji obrane, tata mi je bio u logoru, i mi nikada nismo odrastali u mržnji", ispričao je u Večernjakovoj emisiji "Show na kvadrat".

Zbog svojih stavova, bilo političkih, bilo društvenih, Bešlagić je često bio tema javnih rasprava. U emisiji je otkrio i da se svojedobno našao na takozvanoj "crnoj listi". On i njegova obitelj, kaže, primali su prijetnje, a kako se s time nosio te je li ih prijavljivao policiji, otkrio je u razgovoru s našim voditeljem Zvonimirom Milakovićem. Bešlagić se osvrnuo i na srpske kolege koji se već više od dvije godine nalaze na "crnim listama" u Srbiji. "Ne petljam se u tuđe države, a ne volim ni kad se netko petlja u Bosnu i Hercegovinu", rekao je u razgovoru. U razgovoru se dotaknuo i teme osuđenog pedofila, kolege Moamera Kasumovića iz serije "Lud, zbunjen, normalan", s kojim je dijelio kadar u popularnoj seriji. Kada je riječ o privatnom životu, Bešlagić je ponosni otac kćeri i sina. U emisiji je otvoreno priznao kako je zbog prirode svog posla propustio neke važne očinske trenutke, među njima i vođenje djece na treninge. Kako je objasnio, nije želio da se njegova djeca ističu niti da netko njihova postignuća pripisuje činjenici da su njegova. Ovu inspirativnu, emotivnu i iskrenu epizodu emisije "Show na kvadrat" pogledajte na YouTube kanalu Večernjeg lista ili u videu unutar ovog teksta.

