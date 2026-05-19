Cibona se provukla kroz ušicu igle, Sesar drži da se to zbilo i uz pomoć sudaca

U utakmici vrlo dramatične završnice, u trećoj utakmici četvrtfinala doigravanja za prvaka Hrvatske, košarkaši Cibone provukli su kroz ušicu igle (92:87). Štoviše, na koncu nam je čak bilo i žao sastava Dubrave koji je postao jedno od najugodnijih iznenađenja domaćeg prvenstva nakon što ga je preuzeo bivši izbornik i bivši Cibonin trener Josip Sesar.

A on je na samom kraju susreta ovako dobacivao sucu Martinu Vuliću, inače hrvatskoj uzdanici u Fibinu sudačkom ešalonu:

- Ti si danas pobijedio utakmicu.

Dakako, kada je izašao pred novinare, svjestan da je to kažnjivo, Sesar je ublažio retoriku:

- Ne znam što da kažem. Neka ljudi pogledaju utakmicu. Borili smo se, dobro smo igrali. Čestitke Ciboni na pobjedi ali mislim da nije odlučila niti njihova dobra igra niti naša loša nego neke druge stvari.

Njegov kolega s Cibonine klupe Ivan Rudež je nakon ovog trilera odahnuo:

- Dubrava nam je bila jako nezgodan "matchup". Moram im čestitati jer su odigrali muški, pametno, gađali su nas smisleno. Imali su taj vic u napadu i ta tri beka kada su na terenu, Rajaofera, Wright i Gnjidić, to je jako teško za braniti. Imaju i centre koji šutiraju, Škifić nam je radio dar mar. Čolak je danas imao svoj dan. Mi smo ušli nervozno jer je pritisak bio na nama a Dubrava je bila rasterećenija.

U danima u kojima krov Cibonine dvorane i dalje prokišnjava (ovo je informacija s treninga), curila je i Cibonina obrana. Slika toga je i 49 primljenih koševa u prvom poluvremenu odnosno 18 koševa Matea Čolaka (četiri trice) za kojeg nisu imali obrambenog rješenja.

U prvih 20 minuta nisu imali cibosi rješenja niti za sveukupni vanjski šut Dubrave koja je do velikog odmora zabila 10 trica (Cibona upola manje, uz šut 5-17).

Osim energije, nisu vukovi imali niti defenzivnog rezona. Naime, u prvih devet minuta napravili su samo dva prekršaja i dva mala faula uopće nisu iskoristili nego su taj treći napravili na šutu, za bacanja dubravaša.

Mučio je Cibonu Josip Sesar, Dubravin trener, s petorkom s tri beka (Gnjidić, Wright, Rajaofera) ili pak s tri visoka (Škifić, Schwarz, Čolak). Tri beka su stvarala višak a visoki igrači bi pak imali "mismatch", najčešće Čolak, na kojem je često ostajao mali igrač.

I baš kada su se odvojili na svoju najveću prednost (74:67), cibosi u obrani (točnije u skoku) rade kardinalne greške. U dva navrata se sudaraju i prepuštaju loptu suparnicima koji ih tih ponovljenih napada zabijaju tricu (Škifić) pa dvicu (Vuković) i gosti vraćaju utakmicu u klackalicu. Baš u tim trenucima Skorić radi peti a Šiško četvrti prekršaj što je zacijelo otupilo oštricu obrane domaćina uz činjenicu da su u posljednjoj četvrtini u bonus ušli za minutu i pol.

Na koncu se dogodilo da je Cibona završne dvije minute, zbog petog prekršaja, igrala bez svog najboljeg igrača, razigravača Šiška (18 koševa, 7 skokova, 9 asistencija) što se i osjetilo u napadima domaćina. Konce igre cibosa tada preuzimaju Radovčić i Roberson ali to ne čine baš najuspješnije. Kod 88:85, samo 42 sekunde prije kraja, Cibona kreće u napad s kojim može riješiti utakmicu pri čemu Roberson umjesto šuta s trice (bio je otvoren) bira prodor i gubi loptu. Na brzi prekršaj Lončara, Gnjidić zabija oba bacanja i Cibona kreće u svoj posljednji napad iz kojeg Roberson (na upitno suđen prekršaj) zabija za 90:87.

Žalio se na ovu odluku Josip Sesar no bila je ovo utakmica s puno odluka na koje su se obojica trenera žalila pa se može reći da se suci nisu proslavili.

Nakon što je Wright, s krila, šutirao tricu za produžetak i promašio, Roberson je još jednom završio na crti za slobodna bacanja što je pretvorio u koševe i tako potvrdio pobjedu koja Ciboni donosi polufinale sa Splitom.

Dvoznamenkasti kod Cibone bili su Šiško (18), Serdarušić (16), Palokaj (15), Roberson (14I i Radovčić (11) dok su kod pobijeđena sastava prednjačili krilo Čolak (23 koša, pet trica), bek Wright (17) i centar Škifić (17).