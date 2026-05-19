Kaos nakon Eurovizije! Direktor moldavske televizije dao ostavku zbog bodova žirija, evo što se dogodilo

Jubilarna, 70. Eurovizija je završila, a ove godine jedna od zemalja povratnica Bugarska odnijela je pobjedu. Dara i "Bangaranga" oduševile su publiku i žiri, a među povratnicama je i Moldavija koju je predstavljao Satoshi s pjesmom "Viva, Moldova!". Ova pjesma oduševila je brojne, no čini se kako događanja u Moldaviji nakon Eurovizije nisu mirna. Naime, glavni direktor moldavske javne radiotelevizije Teleradio-Moldova (TRM), Vlad Țurcanu podnio je ostavku nakon što je glasanje nacionalnog žirija na Euroviziji izazvalo buru u javnosti. Ostavka je uslijedila samo dva dana nakon finala natjecanja u Beču, a povod je bila odluka žirija da Rumunjskoj dodijeli tek tri boda, dok Ukrajina nije dobila nijedan. Javnost u Moldaviji burno je reagirala jer je stručni žiri susjednoj Rumunjskoj dodijelio samo tri boda, dok Ukrajini nije dao nijedan. Mnogi su takav ishod protumačili ne samo kao glazbenu odluku nego i kao politički osjetljiv potez, s obzirom na odnose Moldavije s obje zemlje.

Țurcanu je na konferenciji za medije rekao da kao čelnik institucije preuzima odgovornost, iako nije želio utjecati na odluke članova žirija. "Glasanje je naša odgovornost, a prije svega moja kao voditelja institucije. Izbjegavao sam davati upute žiriju, ali ovo što se dogodilo iz naše je perspektive neuobičajeno. Žiri nije uzeo u obzir osjetljivost odnosa Moldavije s naša dva susjeda", izjavio je. Dodao je kako ostavkom želi poslati jasnu poruku da odnosi Moldavije s Rumunjskom i Ukrajinom ostaju nepromijenjeni, bez obzira na bodove dodijeljene na glazbenom natjecanju.

FOTO Nismo ju dugo vidjeli! Evo kako danas izgleda inspektorica Anja Morić iz Krim Tima 2

Posebno je odjeknula njegova izjava o Ukrajini, koja od moldavskog žirija nije dobila nijedan bod. "Naš stav prema Ukrajini nije nula bodova, a naš osjećaj prema Rumunjskoj ne može biti ništa drugo nego ljubav", poručio je Țurcanu.

Iako se Eurovizija predstavlja kao glazbeno natjecanje, glasanje se često promatra i kroz politički i diplomatski kontekst. U slučaju Moldavije reakcije su bile posebno snažne jer Rumunjska i Ukrajina imaju vrlo važno mjesto u vanjskopolitičkim odnosima zemlje. Moldavija i Rumunjska dijele jezične, kulturne i povijesne veze, dok je Ukrajina posljednjih godina jedan od ključnih partnera Moldavije u kontekstu regionalne sigurnosti. Upravo zato dio javnosti odluku žirija nije doživio samo kao pitanje glazbenog ukusa.

Podsjetimo, nakon Eurovizije bile su razne reakcije, a među njima jest i ona i potrebi žirija i bodovima koje daju žiriji. Tu je i tema Izraela koja također brojnima upada u oko.

Dodajmo da je Moldavija u Beču završila na 8. mjestu s ukupno 226 bodova. Ova zemlja je prvi put nastupila 2005. godine, a nakon 2022. godine je uzela pauzu do ove godine.