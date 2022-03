Ivaniševićev bivši suradnik: Novak je veliki sportaš, ali nije pravi šampion, to je ovaj čovjek

Uspoređujući Rafaela Nadala i Novaka Đokovića, Ion Tiriac (82), poznati teniski menadžer i predsjednik Rumunjskog teniskog saveza, stao je na stranu Španjolca. Za njega je Nadal bolji tenisač od Đokovića, a evo i zašto:

– Đoković traži svoje mjesto u svijetu tenisa i ne nalazi ga. On je kao Boris Becker, dijete koje se igra vatrom i koje u nju stavlja svoju ruku da vidi hoće li se opeći – kazao je dugogodišnji Beckerov i Ivaniševićev menadžer, potkrijepivši to:

– Đoković je veliki sportaš, jako dobar tenisač, ali da bi bio veliki šampion... To je Nadal. I to ne samo u tenisu, nego i u sportu uopće. Rafa se bolje nosi s teniskom slavom, on je genij koji s obje noge čvrsto stoji na zemlji. On se ponaša jednako sad kao i kad je imao 15 godina. I jednako je dobar – pohvalio je Tiriac tenisača s Mallorce koji je ovu godinu otvorio nizom od 15 uzastopnih pobjeda, osvojivši pri tome tri turnira među kojima i Australian Open.

Rafa će, kao i većina svjetskih tenisača, svoj sljedeći nastup imati na Masters 1000 turniru u Indian Wellsu koji počinje u četvrtak. No ondje neće biti Austrijanca Dominica Thiema koji ne igra zbog ozljede ručnog zgloba još od lipnja prošle godine. Thiem se oporavio od operacije, no krenut će sa zemljanom sezonom, pa je otkazao Indian Wells i Miami.