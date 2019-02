Ivan Tomas: Biti trener bratu, a trenirao sam i Marka i Luku, nije nimalo lako

U HKS-u vjeruju da će kroz HT Premijer ligu uz igrače izrastati i treneri, a jedan od takvih stručnjaka u zaletu je upravo strateg petoplasiranog Zaboka Ivan Tomas. Iako na tablici prednjače Zadar i Cibona (Cedevita igra s drugom momčadi), Tomas ističe:

– Po izjednačenosti ovo je top liga. Možeš svagdje kleknuti i po meni je jako zanimljiva dok se o kvaliteti može razglabati. Puno utakmica odlučio je koš razlike. Evo, mi smo četiri utakmice tako izgubili, Šibenik smo dobili jedan razlike, a Škrljevo i Zadar s tri koša prednosti.

A upravo ta pobjeda protiv Zadra predstavlja i najveći preokret koji se u jednoj utakmici najjače domaće lige dogodio. Zabočani su u 24. minuti bili na “minus 24” (36:60), a onda je trenerov brat Marko Tomas blokirao centra Krajinu i pokrenuo lavinu. Štoviše, Marko je u posljednjih 14 minuta utakmice zabio 27 koševa i tako odradio najimpresivniju pojedinačnu dionicu cijelog prvenstva.

Luka može dospjeti daleko

– Budući da je Marko kod nas bio na otvorenom ugovoru odigrao je samo dvije utakmice, već nakon te druge uslijedila je jako dobra ponuda od Trabzonspora i on je otišao u Tursku.

Kakav je bio osjećaj biti trener svom poznatijem bratu?

– Nije bilo lako, no on je iskusan igrač pa se s njim ne petljaš. Ako si odlučio da igra, trpiš ga i čekaš ga da proigra. Protiv Zadra je u prvom dijelu bio loš, slutilo je na katastrofu, no kada je Marko “otključao” krenula je paljba sa svih strana.

Ivan je i sada trener mlađem bratu, no ovaj put riječ je o 19-godišnjem Luki kojeg Zadar nije razvijao kako je obećao prije dvije i pol godine pa je nadareni Križevčanin dobio raskid ugovora.

– Nije lako biti trener bratu. Ja moram paziti na to da mi nitko ne prigovara da bratu dajem popust, a opet on je najmlađi igrač u momčadi kojega treba razvijati. Njemu nedostaje treninga i utakmica.

Tata Ante za Luku je govorio da je s 14 godina pokazivao više od starije braće Ivana i Marka.

– Kada je Luka imao 14-15 godina, mene je bilo sram uzeti loptu pored njega. Bio je brutalno talentiran, no s rastom i nekim ozljedama izgubio je kontinuitet. Ispravi li neke stvari, on još uvijek može dospjeti daleko.

Pa gdje je tu bila Zadrova klupska politika razvoja igrača?

– Naši klubovi žive od danas do sutra, spašavaju živu glavu, stalno se krpaju i u takvim situacijama malo je prostora za mlade igrače. Otkako sam ja ušao u profesionalne vode svi govore o nekim sponzorima koji će doći “idući ponedjeljak”, a ja sam jedino u Ciboni, još kao klinac, dobivao na vrijeme ono što mi pripada. Kada sam prešao u Zagreb, krenule su muke s plaćanjem u našim klubovima. Sada pak prvi put nakon Cibone iz mojih igračkih dana dobijem plaću na vrijeme. Proračun kluba jest skroman, no plaće su redovite i ja nisam imao potrebu ni s kim razgovarati o novcu.

Marko ne bi odbio Hrvatsku

Kada su u pitanju najbolji hrvatski košarkaši, Tomas tu nije imao odveć dvojbi.

Bogdanović igra najbolju sezonu u karijeri. Pakleni igrač, jedan od top šutera u NBA ligi. Dario Šarić postaje dobar NBA igrač jer ima dozu genijalnosti, no u novom klubu nije dobio ulogu u kojoj se može iskazati. Treći mi je Ukić jer je bio najbolji igrač završnice domaćeg prvenstva, a drugi dio godine igrao je jako dobro u Francuskoj.

I Tomas je šokiran vjerojatnim neodlaskom Hrvatske na SP.

– Barem za utakmice s Nizozemskom i Rumunjskom trebalo je angažirati veterane koji bi osigurali da ih dobijemo. Poznavajući svog brata Marka, on taj poziv ne bi odbio i rado bi pomogao da se izbori SP bez ambicije da i sam tamo ide. Ovako se preradikalno krenulo u zaokret, a da nismo imali viziju i dobru procjenu tko su igrači koji mogu izvući kvalifikacije.