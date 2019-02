Mulaomerović: Nikad i nigdje nije sramota raditi pa tako ni na Kosovu

Ako vas zanima kamo je iz hrvatske košarke nestao Damir Mulaomerović (44), nekad dugogodišnji reprezentativac a sada obećavajući trener, reći ćemo vam da je u Kosovu, i to u dvojnoj ulozi.

Već nemalo željan posla i tada već nestrpljiv, Mula je nakon jednogodišnje stanke prihvatio ponudu Košarkaškog saveza Kosova i preuzeo kosovsku reprezentaciju.

- Azra, sestra moje supruge, igrala je na Kosovu, a nakon što je Veljko Mršić tu ponudu odbio, ja sam je prihvatio. Tražili su trenera i nisam puno razmišljao. U igračkom kadru ima potencijala. Nije to prvi red vrhunske košarke, no ima potencijala za razvoj.

Nakon nekog vremena, preuzeo je i njihov najjači klub Prištinu.

- Preuzimanje reprezentacije otvorilo mi je i taj posao jer su igrači i treneri iz Hrvatske na Kosovu popularni. Ondje su radili Pino Gjergja, Kurtović, Lutz, Kapov...

Težak kraj u Ciboni

Damirovi poslodavci zasad su zadovoljni trenerskim poslom koji obavlja. Kako i ne bi bili kada je Priština u prvenstvu bez poraza (15-0), a u Fibinu Europskom kupu prvi put u povijesti ušla je u drugi krug.

- Nikad i nigdje nije sramota raditi pa tako ni u Kosovu. Uostalom, bolje je raditi nego ne raditi. Da sam čekao nekoga u Hrvatskoj da me se sjeti, nikad ne bih radio. Neki ljudi u hrvatskoj košarci smatraju me hrvatskim trenerom, a ja sam se kao igrač bezuvjetno odazivao u reprezentaciju, čiji sam treći strijelac. Uostalom, igrao sam za Hrvatsku na četiri europska prvenstva i Olimpijskim igrama.

Koliko mu je bilo teško kada je bio bez posla?

- Nije mi bilo teško jer sam bio umoran od svih tih igara. Veći je problem bio izdržati posljednja tri mjeseca u Ciboni jer se vodstvo kluba s novim trenerom dogovorilo još u veljači. U dobrim sam odnosima sa Subotićem, no dogovarati se s trenerom za sljedeću sezonu u veljači, to je izvan svake pameti.

Nakon što mu se Cibona zahvalila na suradnji i angažirala dvostruko skupljeg Subotića, Mulaomerović je godinu dana bio bez angažmana.

- Nitko mi nije objasnio zašto ta suradnja nije nastavljena. Nitko to nije analizirao ni argumentirao, a nakon što smo u finalu posve neočekivano poveli protiv puno jače Cedevite s 2:1, ponudili su mi da budem pomoćnik treneru s kojim su se meni iza leđa dogovorili da preuzme momčad.

Kaže da je, između ostalih, tako odlučio čovjek koji više nije u Ciboni.

- Tadašnji sportski direktor Andrija Žižić imao je projekt svog brata i sve je radio u tu svrhu. A cijelo to vrijeme nisu bili korektni prema meni i momčadi jer smo bili pet-šest mjeseci bez plaće, a jedno vrijeme čak i bez nekih osnovnih stvari, ali to nismo iznosili u javnost nego smo trpjeli bez pomisli na štrajk. Nažalost, na kraju sam svoja potraživanja morao naplatiti preko Fibe, pri čemu je klub morao platiti i troškove postupka pa ga je sve došlo dvostruko skuplje, tako da se može postaviti i pitanje odgovornosti čovjeka koji vodi taj klub.

Razočaran je i zbog loših rezultata reprezentacije.

- Neuspjeh u kvalifikacijama za SP težak je udarac za hrvatsku košarku, no samo da ne bude uzaludan. Moramo iz toga izvući pouke i napraviti selekciju za budućnost, pri čemu se nikoga ne smijemo odreći jer nemamo toliki izbor da bismo to mogli učiniti. U reprezentaciji mora biti discipline, a onaj tko se toga ne drži, kako god se zvao, mora iz nje van.

Šarić ima kredit

U izboru za najboljeg košarkaša sezone, Mula se odlučio za Bojana Bogdanovića.

- On je nedodirljiv u mojem izboru. Rijetko se može vidjeti da netko ima takav urođeni predvodnički karakter i da se može prilagoditi svakoj situaciji.

Od drugog do četvrtog mjesta su bivši igrači kluba za koji je i on nekad igrao (KK Zagreb) i kojeg više nema.

- Luka Žorić bio je najkorisniji igrač ABA lige. U zrelim je godinama i dat će puno Zadru. Šarić u drugom dijelu godine nije bio na svojoj razini, no ima kredit zbog talenta i predanosti. Razmjena iz Philadelphije u Minnesotu nije mu uopće sjela, Sixersi su mu puno više odgovarali po načinu igre. Mario Hezonja nije baš najsretnije prošao u izboru klubova. Kvalitetan je igrač, ali je preskočio nekoliko stuba. No, radi se o izvanrednom talentu i bez obzira na to što ima mušica, od njega nikad ne bih odustao.

Na petom je mjestu Ivica Zubac.

- Veliki je talent i tjelesno u optimalnom stanju jer inače ne bi igrao u NBA ligi s obzirom na to da vrijeme teških centara prolazi. Vodio sam ga u Ciboni, no razočarao me odlaskom usred sezone, ali je igrački doista dobar.

Mulaomerovićev izbor:

1. Bojan Bogdanović (Indiana/Washington) 10

2. Luka Žorić (Cibona/Zadar) 7

3. Dario Šarić (Philadelphia/Minnesota) 5

4. Mario Hezonja (Orlando/New York) 3

5. Ivica Zubac (LA Lakers) 1