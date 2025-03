Ivan Rakitić konačno prekinuo šutnju i objasnio incident na Rujevici

Nekadašnji hrvatski nogometni reprezentativac Ivan Rakitić prekinuo je šutnju u vezi incidenta na Rujevici nakon prošlotjednog Jadranskog derbija između Rijeke i Hajduka. Podsjetimo, Rakitić nakon poraza od 3:0 u Rijeci nije birao riječi o hrvatskoj nogometnoj ligi. "Želim se ispričati našim navijačima. Hrvatska liga je zaostala. Šteta da na ovakav način moramo izgubiti, mislim da svi znaju o čemu govorim. Nadam se da je za dobrobit hrvatskog nogometa da će se ovo promijeniti. Nitko nas neće spustiti dolje"; rekao je Rakitić nakon utakmice.

Sada je u intervjuu za tportal odlučio progovoriti o tom incidentu: "Ja sam želio reći da je kvaliteta hrvatske lige nevjerojatno dobra, pogotovo na uvjete koje imamo. Infrastrukturne, financijske. Naravno, mogla bi biti još puno bolja. Ja sam došao prije svega iz ljubavi, a ne plakati, pa da govore 'gledaj Raketu, Raketa ovo, Raketa ono'. Došao sam pomoći. Prije svega Hajduku. Ali i hrvatskom savezu, hrvatskoj ligi, drugim klubovima. I nema mi ljepšeg nego kada nakon utakmica protiv Slavena, Rijeke, Osijeka, stanem s igračima, popričam, prokomentiramo neke situacije. Kada me treneri drugih klubova nešto pitaju. Ja sam došao zbog toga", rekao je

Rakitić ima ugovor u Hajduku do kraja ove sezone, ali s opcijom produljenja na iduću. Nije krio u svom izlaganju koliko je zavolio Hajduk i Split.

"Na kraju, krajeva, imam jedan poseban virus u Splitu. A to je Hajduk. I to sam upoznao prije 18 godina, kada sam prvi put došao u Split. I uvijek mi je bilo jasno, ako će postojati prilika, da je moram iskoristiti i doći u Hajduk. I nikad nisam bio pod pritiskom, došao sam iz ljubavi. Nitko me nije napravio, niti će me itko pokvariti. Ja sam mogao ostati u Sevilli ili u Saudijskoj Arabiji, ali ja sam došao ovdje kako bih pomogao. I baš sam na utakmici u četvrtak imao priliku pozdraviti Igora Štimca. I rekao sam mu da nisam došao ovdje da ljudi govore 'vidi što Raketa', bilo dobro, bilo loše. I ono što sam rekao prije par tjedana, kvaliteta je zbilja nevjerojatno dobra, imamo talenata i zato nije iznenađenje da sve više igrača iz HNL-a ulazi u reprezentaciju. Imamo i prostora za napredak, naravno".

Otkrio je da je razgovarao s predsjednikom HNS-a, Marijanom Kustićem:

"Javio sam se kasnije i predsjedniku saveza Kustiću, htio sam mu objasniti što sam mislio. Prije svega, ja sam Hrvat, želim sve najbolje Hajduku, ali i kada sam sa Sevillom zabio golove Dinamu, nisam slavio. I ne bih nikad slavio gol niti protiv ijednog hrvatskog kluba. I kad su Bad Blue Boysi stigli u Sevillu sve sam ih lijepo pozdravio. To je meni iznad svega. I ništa ne može naštetiti mom odnosu. Niti ću se naljutiti kada netko od vaših kolega napiše nešto, jer on na jedan način navija za Dinamo. I mi u hrvatskoj imamo nogometnu kulturu, svi volimo nogomet. I to je jasno, jer ako voliš nogomet, onda i navijaš. I zato jesmo toliko uspješni. Ali želim da idemo naprijed. I nitko mi ne treba nitko govoriti 'lijepo se češljaš'. Ja sam došao pomoći. Ne samo Hajduku, već cijelom HNL-u", kazao je Rakitić.