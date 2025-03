Predsjednik Hajduka poistovjećuje nas s Mamićem, a ustvari se on služi njegovim metodama

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić danas je u izjavama za Hajduk TV sramotno napao novinarsku struku, Dinamo, ali i Hrvatski nogometni savez, a sve zbog navodne želje da zaštiti svog igrača Ivana Rakitića. Zasmetalo mu je što je dio medija osudio Rakitićev stav da je HNL "zaostala liga", a Raketa je pritom želio reći da suci kroje vrh HNL-a.

Podsjetimo, Rakitić je nakon utakmice na Rujevici poručio:

- Hrvatska liga je zaostala, ovo je šteta da na ovakav način moramo izgubiti. Mislim da je svima jasno o čemu pričam i što se dogodilo danas. Nadam se za dobrobit hrvatskog nogometa da se ovo zadnji put dogodilo.

Večernji list nakon toga je napisao da bi Rakitić trebao imati više poštovanja prema hrvatskoj ligi u kojoj je nastavio svoju karijeru, no takav stav Večernjaka i nekih drugih redakcija očito je zasmetao Biliću, pa je onda tijekom današnjeg dana žestoko napao medije.

"Moram osuditi sramotne napise urednika sporta Večernjeg lista Karla Ledinskog koji pisao o našem igraču Ivanu Rakitiću nakon utakmice Rijeka - Hajduk odigranoj na Rujevici. Također, osuđujem i reakciju dijela javnosti koja ga je napala zbog onoga što je rekao nakon utakmice. Ivan je reagirao iskreno, stao je u obranu naše momčadi i rekao je neke stvari kako ih on i momčad vide te Klub stoji iza toga što je on rekao. Ivan Rakitić je nogometaš koji je podigao razinu kvalitete u HNL-u, on je najtrofejniji nogometaš HNL, igrač s više od deset godina reprezentativne karijere, osvojio je sve na klupskoj razini te je kao čovjek iznimno pozitivna osoba. Ovim putem postavljam pitanje HND-u i sportskim novinarima: zašto niste stali u obranu Ivana Rakitića? Na žalost, tu njegovu iskrenu reakciju iskoristio je dio zagrebačkih novinara koji već neko vrijeme guraju suludi narativ kako je Hajduk zaštićen od strane sudačke organizacije. Ovakvog medijskog pritiska ne bi se posramio ni najpoznatiji bjegunac od hrvatskog pravosuđa, a sada sličnu retoriku koristi i takozvani navijački Dinamo. Sramotno je što se u strahu od neuspjeha jedan klub koristi takvim metodama, a još je sramotnije što neki od novinara koji prate Dinamo nasjedaju na tu tezu."

Ukratko, Bilić je novinare koji prate Dinamo stavio u isti koš s Zdravkom Mamićem, želeći valjda poručiti i da su novinari sluge sadašnje vlasti Dinama. Večernji list osuđuje takve izjave, a predsjedniku Hajduka poručujemo da Večernji list nikada nije, niti će pisati po direktivi nekoga iz Dinama, već će pisati istinu i samo istinu. Kao što nas je svojedobno Mamić bezbroj puta tužio zbog tekstova u kojima smo osuđivali njegovo vođenje maksimirskog kluba, tako ćemo i sada, i u budućnosti, kritizirati svaki loš potez Dinama. Kao i Hajduka, naravno. A kad nas je već strpao u isti koš sa Zdravkom Mamićem, predsjedniku Hajduka bismo poručili da se on služi sličnim metodama kao što se nekada služio i Mamić. Baš je Bilić nedavno oduzeo akreditaciju dugogodišnjem kroničaru Hajduka, novinaru Slobodne Dalmacije Peri Smolčiću, a sada je metu na leđa stavio i našem novinaru i uredniku Karlu Ledinskom te nekim drugim novinarima koji prate Dinamo. Naš urednik Karlo Ledinski samo je iznio svoj stav, želio je zaštiti HNL o kojem piše 20-ak godina, ne tvrdimo da se s tim stavom baš svi trebaju složiti, no predsjednik Hajduka Bilić nema niti najmanje prava zbog toga, na ovaj način, vrijeđati njega niti ostale hrvatske novinare, jer je to izravan udarac na slobodu medija i izražavanja mišljenja. Pogotovo što taj tekst niti najmanje nije htio obezvrijediti sve veličanstveno što je hrvatskom nogometu dao Ivan Rakitić, već smo kritizirali jedino taj zadnji Raketin istup. I za kraj, zamislite da je Rakitić na ovaj način kritizirao Španjolsku ligu dok je u njoj igrao, ili da predsjednik Barcelone istupi protiv novinara kao sada Bilić.