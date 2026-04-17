Iva Oberan osvojila brončanu medalju na Europskom prvenstvu u judu

Treća džudašica svijeta u borbi za broncu susrela se s iskusnom Slovenkom Kajom Kajzer koju je nakon četiri minute borbe pobijedila s wazarijem i yukom.

"Ponosna sam zbog prve europske medalje, stvarno ne znam što reći, još uvijek sam pod dojmom. Ovaj rezultat mi jako puno znači jer je to dokaz dugogodišnjeg rada, truda, znoja i suza prije svega. Tako kad se vratim na ovakav način, bilo je vrijedno prolivenih suza i znoja jer ovo je samo jedan korak prema nekim višim ciljevima", kazala je 26-godišnja Oberan.

Dubrovkinja je kao jedna od nositeljica kategorije prvo kolo bila slobodna, a do finalnog bloka je stigla pobjedama protiv Srpkinje Jelene Nisavić i Talijanke Carlote Avanzato. Poražena je u polufinalu protiv Francuskinje Manon Deketer.

Simbolično, 2009. godine u također Tbilisiju u na Europskom prvenstvu Marijana Mišković osvojila je brončanu medalju u istoj kategoriji, prvu medalju za Hrvatsku ikada na Europskim prvenstvima u konkurenciji seniora.

Oduševljenje nije krio niti pomoćnik izbornika ženske reprezentacije Mateo Semiz koji je ujedno i trener Ive Oberan.

"Presretni smo na medalji ovo je najveći uspjeh Ive kao džudašice, bez obzira što je ostvarila brojne vrhunske rezultate i što je treća džudašica svijeta, ali ovo je ipak medalja na velikom natjecanju, u hramu džuda u Tbilisiju, jedna velika medalja za hrvatski ali i dubrovački džudo.Ja sam kao trener 18 godina sam u ovom poslu ovo mi je prva seniorska europska medalja, jedan od najsretnijih dana u karijeri", zaključio je Semiz.

U istoj kategoriji nastupila je Nina Simić (JK „Pujanke“ – Split) koja je upisala pobjedu i poraz. Splićanka je svladala Španjolku Lauru Vazquez, a poražena je protiv Izraelke Gili Sharir.

Pobjedu i poraz u kategoriji do 57kg ostvarila je i Ana Viktorija Puljiz (JK Solin). Solinjanka je odlično otvorila protiv Belgijke Mine Libeer, no, zaustavljena je već protiv Švicarke Binte Ndiaje. U istojSamoborka Dora Bortas (JK „Samobor“), upisala je poraz protiv Slovenke Jevgenije Gajić

Robert Klačar (JK „Istarski borac“ – Pula) danas je bio jedini muški predstavnik, nastupio je u kategoriji do 73kg gdje je poražen u prvom kolu protiv kasnijeg osvajača bronce, Francuza Dayyana Boulemtafesa.