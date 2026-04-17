S fakulteta se bježi u politiku, jer bolje je završiti i u politici ili na Aljasci nego u ludnici

Dinko Čutura, povjesničar i ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva, kao jedini kandidat za taj položaj, prošlog je tjedna u demokratskom procesu bio izabran za predsjednika Akademske zajednice HDZ-a "Dr. Ante Starčević". Kao jednu od točaka svog programa naveo je osnivanje akademskih zajednica u svim županijama jer "svaka od njih i jest neko sveučilišno središte". Time je pokazao da niti poznaje akademsku zajednicu niti čita vijesti, jer upravo se tih dana po internetu pisalo da se ukidaju veleučilišta u Međimurju, Krapini i Požegi, a na koncu će se likvidirati i sva druga, jer izvan najvećih gradova očito nije moguć nikakav akademski život.