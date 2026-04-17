Radila na antigravitaciji i tražila zaštitu: Misteriozna smrt znanstvenice diže uzbunu u Americi

Znanstvenica (34) koja je eksperimentirala s tehnologijom antigravitacije pronađena je mrtva nakon što je bila upozorila da joj je život u opasnosti. Njezin je slučaj samo jedan u nizu misterioznih smrti i nestanaka povezanih s istraživačima u području svemira i naprednih tehnologija. Amy Eskridge imala je 34 godine kada je 11. lipnja 2022. pronađena mrtva u Huntsvilleu u američkoj saveznoj državi Alabami, navodno od posljedica samoranjavanja vatrenim oružjem. Međutim, policija i medicinski istražitelji nikada nisu javno objavili detalje eventualne istrage, piše Daily Mail. O nevjerojatnim situacijama razgovaralo se ovih dana i u Bijeloj kući

Prije smrti otvoreno je radila na razvoju antigravitacijske tehnologije – koncepta koji bi omogućio kontrolu ili poništavanje gravitacije, što bi revolucioniralo svemirska putovanja i proizvodnju energije. Takva tehnologija često se spominje i u istraživanjima NLO-a – pretpostavlja se da bi mogla objasniti ekstremne brzine nepoznatih letjelica.

Iako ideja antigravitacije desetljećima intrigira znanstvenike i javnost, većina fizičara i dalje je smatra teorijskim konceptom bez eksperimentalne potvrde. Prema važećim zakonima fizike, gravitacija se ne može jednostavno "isključiti", već se može samo opisivati i predviđati njezino djelovanje. Upravo zbog toga mnogi stručnjaci upozoravaju da su tvrdnje o operativnoj antigravitacijskoj tehnologiji zasad na razini spekulacija.

Teoretičari zavjera tvrde i da američka vojska godinama eksperimentira s takvim sustavima iako vlasti to negiraju. Eskridge je još 2020. najavila da planira predstaviti nova temeljna istraživanja o antigravitaciji, no za to joj je bilo potrebno odobrenje NASA-e. Nakon njezine smrti pojavile su se tvrdnje da nije riječ o samoubojstvu, već o složenoj zavjeri. Neki nezavisni istražitelji i svjedočanstva pred američkim Kongresom sugeriraju mogućnost ubojstva povezanog s njezinim radom.

Eskridge je suosnovala istraživačku tvrtku The Institute for Exotic Science radi javnog predstavljanja antigravitacijske tehnologije. U jednom podcastu upozorila je da je javno djelovanje jedini način zaštite: ako radiš u tajnosti, tvrdila je, možeš nestati bez traga. Tvrtku je pokrenula s ocem Richardom Eskridgeom, umirovljenim NASA-inim inženjerom specijaliziranim za fiziku plazme i fuzijsku tehnologiju. Zajedno su 2018. održali prezentaciju o povijesnim i suvremenim eksperimentima vezanima za manipulaciju gravitacijom, uključujući navodne tajne projekte razvoja antigravitacijskih letjelica.

U intervjuu iz 2020. Eskridge je govorila o planovima za javno otkrivanje informacija o NLO-ima i izvanzemaljcima, ali i o sve ozbiljnijim prijetnjama. Tvrdila je da je bila izložena uznemiravanju, uključujući provale u dom i prijetnje. Za pomoć se obratila umirovljenom britanskom obavještajcu Francu Milburnu, koji je poslije zaključio da njezina smrt nije bila samoubojstvo. Oboje su dokumentirali navodne napade, uključujući korištenje tzv. usmjerenog energetskog oružja koje može izazvati opekline.

Njezina smrt navodno je jedanaesti slučaj u posljednjim godinama u kojem su osobe povezane s američkim svemirskim ili nuklearnim istraživanjima preminule ili nestale pod sumnjivim okolnostima. Među novijim slučajevima ističe se ubojstvo znanstvenika Nuna Loureira 2025. godine u blizini Bostona, koji je radio na nuklearnoj fuziji, kao i smrt astrofizičara Carla Grillmaira 2026. u Kaliforniji. Obojica su radila na projektima s potencijalno velikim tehnološkim i energetskim utjecajem. U nejasnim okolnostima preminuli su i NASA-ini znanstvenici Michael Hicks i Frank Maiwald, dok je farmaceutski istraživač Jason Thomas pronađen mrtav nakon višemjesečnog nestanka.

Istodobno, nekoliko nestanaka povezano je s umirovljenim generalom američkoga ratnog zrakoplovstva Williamom Neilom McCaslandom, koji je navodno imao pristup povjerljivim informacijama o nuklearnim i NLO programima. Njegov nestanak i dalje nije razjašnjen, a okolnosti podsjećaju na još nekoliko sličnih slučajeva. Iako službene institucije uglavnom odbacuju teorije zavjere, niz nerazjašnjenih smrti i nestanaka i dalje izaziva zabrinutost i potiče spekulacije o mogućoj pozadini povezanoj s osjetljivim istraživanjima i nacionalnom sigurnošću.