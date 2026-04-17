Lokomotiva nakon dominacije pobijedila Goricu, bodovi iz Turopolja idu za Zagreb

U uvodnom susretu 30. kola SuperSport HNL-a, Lokomotiva je na gostovanju u Velikoj Gorici pokazala znatno više i zasluženo odnijela sva tri boda. Pobjedom od 2:0, momčad s Kajzerice prekinula je niz od sedam međusobnih susreta u Turopolju bez neriješenog rezultata i stigla do vrijednih bodova u borbi za vrh ljestvice, dok je domaćin ostao bez prave prilike.

Mreža domaćina prvi se put zatresla u 36. minuti nakon odlične akcije gostiju. Leon Belcar je sjajno prošao po lijevoj strani i uputio oštru povratnu loptu, a najspretniji u kaznenom prostoru bio je Mirko Sušak, koji je preciznim udarcem matirao domaćeg vratara Davora Matijaša i doveo Lokomotivu u zasluženo vodstvo.

U nastavku susreta gosti su nastavili dominirati. Iako je Blaž Bošković u 56. minuti propustio veliku priliku kada je u situaciji dva na jedan odlučio sam završiti akciju, pobjeda je potvrđena u 68. minuti. Aleksa Stojaković je oštro ubacio s desne strane, a Jakov Vasilj je na drugoj vratnici spremno dočekao loptu i pospremio je u gol za konačnih 2:0.

Domaćini su tijekom cijelog susreta teško pronalazili put do gola Nikole Čavline. Najbliže pogotku bili su u 25. minuti preko Wisdoma Sulea, no njegov pokušaj ispravno je poništen zbog zaleđa. U samoj završnici utakmice Gorica je tražila i kazneni udarac nakon jedne sumnjive situacije, no nakon VAR provjere sudac je ostao nijem. Momčad Marija Carevića, oslabljena neigranjem ozlijeđenih Ikera Poza i Ante Ercega te suspendiranog Domagoja Pavičića, nije uspjela ozbiljnije zaprijetiti.

Ovom pobjedom, devetom u sezoni, momčad Nikice Jelavića privremeno se popela na peto mjesto ljestvice, preskočivši upravo Goricu koja ostaje na osmoj poziciji i u nastavku sezone tražit će povratak boljoj formi.