Hrvatska obitelj našla se na prekretnici u Austriji: 'Imamo 100.000 €, kuću i dobre poslove, ali ovdje nemamo život'

Mlada obitelj s dvoje male djece, koja već deset godina živi u Austriji, našla se na životnoj prekretnici i za savjet se obratila zajednici na Redditu. U svojoj objavi opisali su situaciju koja muči mnoge hrvatske iseljenike: unatoč financijskoj stabilnosti, osjećaju se usamljeno i izolirano. "Imam osjećaj da smo zapeli i da vrtimo u krug bez jasnog smjera. Htjeli bi se vratiti jer nekako ne pripadamo ovdje", započela je autorica objave. Financijski, njihova je situacija iznimno povoljna. Posjeduju kuću na kredit s fiksnom kamatnom stopom od svega 1,3 posto, što je u današnje vrijeme gotovo nezamislivo, a uspjeli su uštedjeti i sto tisuća eura. Kuću bi u Austriji mogli iznajmiti i od toga imati čist prihod od oko 600 eura mjesečno.

Problem, međutim, nije u novcu. "Problem je što ovdje nemamo život. Nemamo društvo jer većina ljudi koje znamo svaki vikend ide u Hrvatsku. Mi živimo blizu granice, ali ne želimo svaki vikend vući djecu gore dolje. To nam nije život nego još veći stres", iskreno je napisala. Susjedi Austrijanci su, kako kaže, zatvoreni i sve se svodi na kratke, usputne razgovore. S dolaskom djece, osjećaj izoliranosti i nedostatak obiteljske podrške postali su sve izraženiji. U Hrvatskoj, s druge strane, imaju opcije - graditi kuću na zemljištu koje su već kupili ili za početak urediti kat kod njezinih roditelja. Njezin suprug je građevinar i "zna praktički sve raditi sam", dok je ona na porodiljnom dopustu s dobro plaćenog posla te uz to ima i mali biznis kao virtualni asistent.

Objava je brzo privukla veliku pažnju, a korisnici su ponudili različite perspektive i savjete. Najpopularniji komentar sažeo je situaciju u jednoj rečenici: "Suffering from success :D Daj u najam kucu u Austriji, ofarbaj kat kod svojih i smišljaj dalje sto ces iz te low stress pozicije." Mnogi su se složili da je povratak, barem na probu, najbolja opcija. Istaknuli su da će njezin suprug kao vješt građevinar u Hrvatskoj imati posla preko glave, pogotovo jer je u tom sektoru kroničan nedostatak radne snage. "Građevinar ce imat posla tu, ne samo to vec cete sami sebi ustedit desetke tisuca eura da napravite sve sto zelite", napisao je jedan korisnik, inače arhitekt, dodajući da je njihova parcela od 600 kvadrata sasvim dovoljna za lijepu obiteljsku kuću.

Drugi su dijelili svoja iskustva povratnika, govoreći kako su se "preporodili" povratkom kući. "Pusti pare, proći će vam život u osami i dosadi", poručio je jedan Hrvat koji živi u Njemačkoj. Autorica je u odgovorima otkrila da je razmišljala o privremenom rješenju kod roditelja, ali ju je kočila pomisao na trošak od pet tisuća eura za raščišćavanje, na što joj je zajednica poručila da su takve životne odluke važnije od iznosa koji je "na razini statističke greške".

Ipak, nisu svi bili uvjereni da je povratak čarobno rješenje. Nekoliko korisnika upozorilo je obitelj da možda idealiziraju život u Hrvatskoj. "Mislim da se ljudi svakako manje druze nakon sto osnuju obitelj i dobiju djecu, tako da postoji sansa da ne bi imala aktivna druzenja i u Hrvatskoj", primijetio je jedan komentator. Drugi su im savjetovali da se pokušaju više integrirati u austrijsko društvo, pronaći nove hobije i prijatelje izvan hrvatske zajednice. "Onako ti je kako si složiš i to nema veze sa lokacijom, niste u sahari", glasio je jedan od komentara koji sugerira da problem možda leži u njihovom pristupu, a ne u okolini.

Ova priča odražava širu dilemu s kojom se suočavaju brojni hrvatski iseljenici. Dok države poput Austrije nude ekonomsku sigurnost, Hrvatska se bori s demografskim padom i nedostatkom radne snage te aktivno potiče povratak iseljenika raznim mjerama i potporama. Na kraju, obitelj će morati sama odvagnuti što im je važnije: predvidljivost i financijska stabilnost u tuđini ili rizik povratka radi neopipljivog, ali za mnoge neprocjenjivog osjećaja pripadnosti i života među svojima.

*uz pomoć AI-ja