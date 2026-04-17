Rekordna berba:, Hrvatskoj na Svjetskom juniorskom prvenstvu čak sedam medalja

Iz Taškenta, glavnog grada Uzbekistana, s juniorskog Svjetskog prvenstva u tekvondou, hrvatski reprezentativci vraćaju se s rekordnih sedam medalja. Najveći broj medalja dosad osvojenih bio je četiri pa je ovo znakovit premašaj ali i znak da se u hrvatskom tekvondou jako dobro radi.

Posljednjeg dana natjecanja, hrvatske predstavnice osvojile su dvije bronce - Lorena Opačak (63 kg, Ion) te Lucija Kalić (52 kg (Medvedgrad). Na putu do polufinala, u kojem je izgubila od domaće predstavnice Uktamjonove (0:2), Opačak je pobijedila Tajpežanku Chou (2:0), Amerikanku Wasilewsku (2:1), Meksikanku Modragon (2:0) te Kazahstanku Yun (2:1).

Kalić je pak bila bolja od Francuskinje Sako (2:0), Korejke Kim (2:0), Australke Soteriou (2:0) te Tajpežanke Huang (2:0). Članica zagrebačkog Medvedgrada zaustavljena je tek u polufinalu i to od izvrsne mlade Kineskinje Siyi Zhao (0:2).

I ovom prilikom, na ovoj razini, pokazalo se da je Hrvatska uspješnija u ženskoj nego u muškoj konkurenciji pa je tako ženska reprezentacija Lijepe Naše osvojila najviše medalja (šest) od svih zemalja sudionica. No, Hrvatska sa jednim zlatom, jednim srebrom i četiri bronce na ljestvici nije prva već treća jer se ukupni plasman računa prema "olimpijskom" sustavu gdje se primarno vrednuje medaljaški sjaj. Tako su ispred naših cura jedino Kineskinje (3-1-0) i Korejke (2-0-0).

Sjajna ženska vrsta sa svojih šest medalja donijela je i visok plasman Hrvatskoj u ukupnom poretku i to šest mjesto, iza Irana (4-0-3), Južne Koreje (3-2-2), Uzbekistana ((3-2-1), Kine (3-1-0) i Rusije (2-2-2).