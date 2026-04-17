Legenda je prošla put od milijuna do ovisnosti, pucnjave i potpunog sloma

Malo je igrača u povijesti košarke koji su s takvom sirovom snagom i eksplozivnošću dominirali košarkaškim reketom kao Shawn Kemp. Tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća, Kemp je bio zaštitno lice Seattle SuperSonicsa, čovjek čija su zakucavanja prkosila gravitaciji i čija je pojava na terenu izazivala strahopoštovanje. U tandemu s playmakerom Garyjem Paytonom činio je jedan od najuzbudljivijih dvojaca lige, a njihova suradnja donijela je Sonicsima zlatno doba. Nadimak "Reign Man" , koji mu je nadjenuo komentator Kevin Calabro, savršeno je opisivao njegovu igru. Njegova atletska moć ostala je urezana u pamćenje navijača, ponajviše kroz poteze poput legendarnog zakucavanja preko Altona Listera u doigravanju 1992. godine, poteza koji je postao poznat kao "The Lister Blister". Kemp je bio više od igrača; bio je prirodna sila, zvijezda koja je šest puta zaredom birana na All-Star utakmicu i tri puta u drugu najbolju petorku lige, potvrđujući svoj status jednog od najdominantnijih krilnih centara svoje ere.ž

Vrhunac njegove karijere dogodio se u sezoni 1995./96., kada su on i Payton odveli Sonicse do rekordne 64 pobjede u regularnoj sezoni i prvog NBA finala za franšizu još od 1979. godine. Tamo su ih čekali nezaustavljivi Chicago Bullsi predvođeni Michaelom Jordanom, momčad koja je te sezone srušila rekord sa 72 pobjede. Iako su Sonicsi izgubili seriju u šest utakmica, Kemp je u finalu bio apsolutno briljantan. S prosjekom od 23,3 poena, deset skokova i dvije blokade po utakmici, bio je gotovo ravnopravan suparnik Jordanu u borbi za MVP-a finala. Ta serija bila je kruna njegove karijere u Seattleu, trenutak kada se činilo da je samo nebo granica za igrača koji je s devetnaest godina ušao u ligu izravno iz srednje škole, nakon kontroverznog i kratkog boravka na sveučilištu.

Međutim, idila u Seattleu nije potrajala. Nakon te sezone, Kemp je postao nezadovoljan svojim ugovorom, pogotovo nakon što je klub potpisao centra Jima McIlvainea za 33,6 milijuna dolara, što je premašivalo Kempovu plaću. Osjećajući se podcijenjeno, Kemp je zatražio razmjenu i nakon sezone 1996./97. napustio je grad koji ga je obožavao. U velikoj razmjeni triju momčadi poslan je u Cleveland Cavalierse, gdje je potpisao novi sedmogodišnji ugovor vrijedan čak 107 milijuna dolara. Bio je to potez koji je trebao označiti početak novog poglavlja, no umjesto toga postao je početak njegova kraja. Iako je u prvoj sezoni u Clevelandu statistički bio na vrhuncu karijere i odigrao svoju posljednju All-Star utakmicu, problemi su se počeli gomilati.

Njegov pad bio je postepen, ali nezaustavljiv. Ključni trenutak dogodio se tijekom NBA "lockouta" 1999. godine, kada se Kemp u trening kampu pojavio s ogromnim viškom kilograma. Tadašnji generalni menadžer Clevelanda, Wayne Embry, kasnije je otkrio da je Kemp težio nevjerojatnih 143 kilograma. Njegova prepoznatljiva eksplozivnost je nestala, a na terenu je postajao sve manje učinkovit. Nakon Clevelanda, razmijenjen je u Portland Trail Blazerse, gdje su njegovi problemi s ovisnošću postali javni. Tijekom prve sezone u Portlandu, dobrovoljno je otišao na liječenje zbog konzumacije kokaina. Karijeru je završio u dresu Orlando Magica u sezoni 2002./03., kao sjena igrača koji je nekoć dominirao ligom.

Nakon završetka igračke karijere, Kempov život nastavio se kretati turbulentnom putanjom. Pokušaji povratka u NBA ligu 2005. i 2006. godine propali su zbog njegove nepouzdanosti i novih problema sa zakonom. Okušao se u poslovnom svijetu, otvorivši sportski bar u Seattleu koji je radio do 2015., a zatim je napravio ironičan zaokret s obzirom na svoju prošlost: ušao je u posao s kanabisom. Otvorio je nekoliko trgovina pod imenom "Shawn Kemp's Cannabis", a na svečanom otvaranju pridružio mu se i njegov stari suigrač Gary Payton. Unatoč karijeri u kojoj je zaradio više od 90 milijuna dolara, njegovo bogatstvo se istopilo, a procjenjuje se da je 2023. godine iznosilo oko pet milijuna dolara.

Nažalost, problemi sa zakonom postali su konstanta u njegovu životu. U travnju 2005. uhićen je zbog posjedovanja manje količine kokaina i marihuane, a godinu kasnije ponovno je uhićen u Houstonu zbog posjedovanja marihuane. Najozbiljniji incident dogodio se u ožujku 2023. godine, kada je uhićen u Tacomi u vezi s pucnjavom iz automobila. Kemp je tvrdio da je pucao u samoobrani nakon što su mu ukradene osobne stvari. Na kraju je priznao krivnju za napad drugog stupnja, izbjegavši zatvorsku kaznu, te je osuđen na kućni pritvor.

Unatoč svemu, Kemp je u rijetkim istupima za medije izražavao žaljenje i želju da ispravi pogreške, prvenstveno zbog svoje djece. Otac najmanje sedmero djece sa šest različitih žena, izjavio je kako mu je najveći strah da ga njegova djeca ne pamte po negativnim stvarima.