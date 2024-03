Italija upisala još jednu pobjedu. Azzurri slavili protiv Ekvadora (2:0)

Nogometna reprezentacija Italije, jedan od hrvatskih suparnika na EURO-u, u prijateljskom je susretu u Harrisonu pobijedila Ekvador sa 2-0. Golove za "Azzurre" zabili su Lorenzo Pellegrini u trećoj minuti utakmice, te Nicolo Barella u četvrtoj minuti nadoknade. Aktualni europski prvaci su nakon 2-1 pobjede nad Venezuelom u Miamiju, zatvorili mini-američku turneju pobjedom protiv Ekvadora na Red Bull Areni u Harrisonu u saveznoj drži New Jersey.

Talijanski strateg Luciano Spalletti je napravio svih 11 promjena u odnosu na prvi meč. "Azzurri" su protiv Ekvadora otvorili utakmicu u sastavu Vicario - Darmian, Mancini, Bastoni - Bellanova, Jorginho, Barella, Dimarco - Zaniolo, Pellegrini - Raspadori, dok je protvi Venezuele početni sastav glasio Donnarumma - Di Lorenzo, Buongiorno, Scalvini - Cambiaso, Locatelli, Bonaventura, Udogie - Chiesa, Frattesi - Retegui.

Na vratima je debitirao vratar Tottenhama Guglielmo Vicario, koji do sada nije igrao za "Azzurre" niti u mlađim uzratima. Spomenimo i kako je prvi put momčad kao kapetan predvodio veznjak Intera Nicolo Barella i to u svom 52. nastupu za nacionalnu vrstu.

Počelo je sjajno za Italiju koja je povela već u trećoj minuti fantastičnim golom Lorenza Pellegrinija sa više do 20 metara. Bio je to šesti pogodak u nacionalnom dresu za veznjaka Rome. Federico Dimarco je izveo slobodni udarac, lopta je pogodila zid i odbila se do Pellegrinija koji je sjajno opalio i poogdio.

Samo tri minute kasnije moglo je biti i 2-0, ali Federico Dimarco nije bio precizan. U 12. minuti je prvi put zaprijetio Ekvador, pucao je Moses Caicedo, ali pored gola. U 16. minuti sjajnu je priliku imao i Nicolo Zaniolo, ali je ekvadorski vratar Javier Burrai odlično reagirao. Ekvador u prvom poluvremenu nije uputio niti jedan udarac u okvir suparničkog gola.

Međutim, u nastavku je južnoamerički sastav bio daleko bolji. Ekvador je mogao izjednačiti u 52. minuti, ali je Alan Franco loše reagirao pred golom. Osam minuta kasnije blizu izjednačenja je bio i Jeremy Sarmiento, ali je njegov udarac blokirao Di Lorenzo. U 69. minuti Vicario je zabilježio i prvu obranu, odlično je pucao Gonzalo Plata, ali je talijanska "jedinica" vrhunski reagirala. U samoj završnici novu priliku je propustio i Carlos Gruezo.

Kazna za promašaje je stigla u četvrtoj minuti nadoknade kada je Barella lijepim lobom pogodio za 2-0. Hrvatska i Italija će igrati 24. lipnja u Leipzigu, a bit će to ogled 3. kola skupine B. Prije toga "Vatrene" očekuju Španjolska, 15. lipnja u Berlinu, te Albanija četiri dana kasnije u Hamburgu.

