Legendarni trener boluje od smrtonosnog karcinoma: 'Ne mogu pobijediti bolest, ali život je divan'

Umirovljeni švedski trener Sven-Göran Eriksson je prije nekoliko mjeseci objavio kako ima karcinom gušterače te da mu je preostalo tek nekoliko mjeseci života. Nekadašnji trener brojnih europskih velikana je o svojem stanju i pogledima na smrtonosnu bolest pričao za engleski Channel 4.

"Cijeniš svako jutro kada se probudiš i osjećaš se dobro, a inače to ne radiš, uzimaš stvari zdravo za gotovo", rekao je Eriksson opisujući promjene u svome pristupu životu koje su se dogodile nakon što mu je karcinom dijagnosticiran.

VIDEO Klopp objavio svoj odlazak iz Liverpoola

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Početkom 2024. godine srušio se tijekom trčanja. Liječnici su mu rekli da je imao srčani udar, ali otkrili su da ima i rak. "Kada su mi postavili dijagnozu bio sam u šoku jer nije bilo nekih većih naznaka za to. No, nakon nekog vremena sam naučio živjeti s tim. Danas živim normalnim životom i ne razmišljam o tome što će se dogoditi sutra ili preksutra. Da nije tako samo bih sjedao i sažalijevao se. Ne smiješ to činiti. Ne pričam puno o dijagnozi. Tako je kako je. Vjerojatno ne mogu pobijediti bolest, ali život je divan", rekao je bivši trener.

VEZANI ČLANCI:

Ove subote će Erikssonu biti ispunjena velika želja. Privremeno će se vratiti na klupu i to onu na Anfieldu. Prije nekoliko je mjeseci kazao kako je veliki navijač Liverpoola i kako mu je izrazito žao što nije imao prilike voditi taj veliki klub. Sada će imati jedinstvenu priliku biti na klupi za utakmicu veterana Redsa protiv Ajaxa.

GALERIJA Barca slavila u fantastičnom okršaju divova (3-1). Lewa zabio prolazak u četvrtfinale