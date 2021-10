Italija osvojila treće mjesto: Barella i Berardi srušili Belgiju

Nogometna reprezentacija Italije osvojila je treće mjesto u Ligi nacija nakon što je u Torinu na stadionu Juventusa pobijedila Belgiju sa 2-1. Golove za aktualne europske prvake zabili su Nicolo Barella (47) i Domenico Berardi (65-11m), dok je gol za brončane s posljednjeg SP-a zabio Charles De Ketelaere (86). Dodajmo i kako su Belgijanci tijekom susreta tri puta gađali okvir suparničkog gola. U večerašnjem finalu drugog izdanja Lige nacija na stadionu San Siro u Milanu igrat će reprezentacije Francuske i Španjolske.

Italija je u polufinalu izgubila od Španjolske sa 1-2 prekinuvši niz od 37 susreta bez poraza, dok je Belgija izgubila od Francuske sa 2-3 premda je na poluvremenu vodila sa 2-0.

Aktualni europski prvak je utakmicu započeo s pet promjena u odnosu na ogled protiv Španjolske. Francesco Acerbi je dobio priliku u zadnjem redu, Manuel Locatelli i Lorenzo Pellegrini u sredini, a Giacomo Raspadori i Domenico Berardi u napadu.

Kapetansku traku dobio je vratar Gianluigi Donnarumma, četiri dana nakon zvižduka milanske publike koja mu nije oprostila odlazak ovog ljeta iz Milana u PSG. Dosadašnji kapetan Giorgio Chiellini utakmicu je gledao s klupe za pričuve, dok Leonardo Bonucci nije imao pravo nastupa zbog crvenog kartona zarađenog u susretu protiv "Furije".

Stavivši mu kapetansku traku na ruku, izbornik Roberto Mancini poslao je snažnu poruku podršku svom vrataru kojem su teško pale scene sa stadiona San Siro.

S druge strane Roberto Martinez je otvorio utakmicu bez Kevina de Bruynea, Romelua Lukakua i Eden Hazarda, a napad su predvodili Hans Vanaken, Michy Batshuayi i Yannick Carrasco.

Prvu priliku imao je domaćin u 21. minuti, no Raspadori nije najbolje pucao. Udarac napadača Sassuola blokirala je belgijska obrana. Brončani s posljednjeg SP-a u Rusiji, uzvratili su četiri minute kasnije kada je Alexis Saelemaekers imao sjajnu priliku, no njegov udarac je završio u vratnici.

Najbolju priliku u prvom dijelu imala je Italija u 45. minuti. Berardi je sjajnom loptom uposlio Federica Chiesu koji je malo iskosa sam ušao u kazneni prostor i pucao, no Courtois je fantastično obranio.

Međutim, već na samom otvaranju drugog dijela "Azzurri" su poveli. Berardi je izvao korner, belgijska obrana je odbila loptu do ruba kaznenog prostora gdje je Barella natrčao, sjajno opalio i pogodio za 1-0. Bio je to njegov sedmi gol za nacionalnu vrstu pri čemu drugi protiv Belgije.

Belgija je korak do izjednačenja bila u 61. minuti, no domaćine je ponovo spasila greda. Ovoga puta pucao je Batshuayi. Četiri minute kasnije Italija je napravila korak bliže pobjedi. Castagne je srušio Chiesu, srpski sudac Jovanović je pokazao na bijelu točku, a Berard je zabio za 2-0.

U 68. minuti Belgija je propustila još jednu lijepu priliku. Alderweireld je sjajno pucao, no Donnarumma je još bolje obranio. U 78. minuti gledali smo novi "dvoboj" Alderweireld - Donnarumma i ponovo je kao pobjednik izašla talijanska "jedinica".

Seriju promašaja Belgijanci su nastavili i u 82. minuti kada su treći put pogodili okvir gola, nakon Saelemaekersa i Batshuayia, sreće nije imao niti Carrasco koji je pogodio vratnicu.

U 86. minuti Belgija je ipak smanjila. Courtois je nakon kornera uhvatio loptu bacivši je u kontru do De Bruynea koji je uposlio De Ketelaerea, a ovaj kroz noge svladao talijanskog vratara. U preostalom vremenu "Crveni vragovi" su jurili izjednačenje, ali nisu uspjeli.

U večerašnjem finalu drugog izdanja Lige nacija na stadionu San Siro u Milanu igrat će reprezentacije Francuske i Španjolske.

Dodajmo kako je u prvom izdanju Lige nacija slavio Portugal nakon što je u finalu pobijedio Nizozemsku sa 1-0.

Treće mjesto osvojila je Engleska koja je boljim izvođenjem jedanaesteraca porazila Švicarsku sa 6-5 nakon što je susret završio bez golova.

ITALIJA - BELGIJA 2-1

Torino. Stadion Juventusa; Sudac: Srđan Jovanović (Srbija);

Strijelci: 1-0 Barella (47), 2-0 Berardi (65-11m), 2-1 De Ketelaere (86)

Žuti kartoni: Di Lorenzo / Vertonghen, Witsel, Alderweireld

Crveni kartoni: -

ITALIJA: Donnarumma - Di Lorenzo, Acerbi, Bastoni, Emerson - Barella (od 72. Cristante), Locatelli, Lo. Pellegrini (od 72. Jorginho) - Berardi (od 90. Insigne), Raspadori (od 66. Kean), Chiesa (od 90. Bernardeschi); Izbornik: Roberto Mancini (Ita)

BELGIJA: Courtois - Alderweireld, Denayer, Vertonghen - Castagne, Witsel, Tielemans (od 59. De Bruyne), Saelemaekers (od 59. De Ketelaere) - Vanaken, Batshuayi, Carrasco (od 87. Trossard); Izbornik: Roberto Martinez (Špa)