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JEDNA OD ZNAČAJKI

Poplava autogolova na početku mundijala, broj je već dosegnuo drugi najveći u povijesti

FIFA World Cup 2026 - Group D - United States v Australia
Troy Wayrynen/REUTERS
VL
Autor
Hina
21.06.2026.
u 22:39

Samo je Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji imalo više nesretnih igrača koji su zabili loptu u vlastitu mrežu, čak 12, i ne bi bilo iznenađenje da se ta brojka premaši s trenutnim turnirom proširenim na 48 momčadi i 104 utakmice

Jedna od značajki prvih 10 dana Svjetskog prvenstva 2026. bio je porast broja nesretnih autogolova, a ukupan broj od sedam golova na turniru već je drugi najveći u povijesti globalnih finala. Samo je Svjetsko prvenstvo 2018. u Rusiji imalo više nesretnih igrača koji su zabili loptu u vlastitu mrežu, čak 12, i ne bi bilo iznenađenje da se ta brojka premaši s trenutnim turnirom proširenim na 48 momčadi i 104 utakmice.

Paragvajski Damián Bobadilla prvi je poslao loptu u vlastitu mrežu unutar sedam minuta nakon poraza od Sjedinjenih Država, koji su također prisilili Australca Camerona Burgessa na autogol i tako ostvarili drugu pobjedu u skupini D. Švicarski Miro Muheim učinio je isto s onim što se pokazalo izjednačujućim golom za Katar u posljednji čas pred kraj sudačke nadoknade, dok su potonji potom bili na krivoj strani gola kada je Mohamed Manai zabio autogol u porazu od 6-0 od Kanade.

Egipćanin Mohamed Hany, Aymen Hussein iz Iraka i Jordanac Yazan Al-Arab također su pogodili vlastitu mrežu. Hussein je također postigao gol za Irak u istoj utakmici protiv Norveške i jedan je od samo tri igrača u povijesti Svjetskih prvenstava koji su zabili na obje strane u jednoj utakmici.

Na utakmicama Svjetskog prvenstva postignut je ukupno 61 autogol, a gotovo 12 posto postignuto je samo na ovogodišnjem turniru. Prvi je postigao 18-godišnji Manuel Rosas iz Meksika u porazu od Čilea na prvom Svjetskom prvenstvu 1930. godine.

Postojalo je pet turnira na kojima nije bilo autogolova, posljednji 1990. godine, dok su dva gola u korist Sjedinjenih Država ove godine već zajednički rekord za najviše autogolova u korist jedne momčadi na jednom turniru, uz Francusku 2014. i 2018. godine.

Najviše autogolova koje je momčad postigla na jednom turniru također je dva, Bugarska 1966. i Rusija na svom Svjetskom prvenstvu 2018. godine.

Meksiko je postigao najviše autogolova tijekom godina - čak četiri, dok je Francuska bila najsretnija jer ih je imala čak šest u svoju korist.
Ključne riječi
Autogol nogomet SP 2026.

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