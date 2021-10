Vučević novi direktor Al Nasra! Za njegov angažman zaslužan je dinamovac Jozak

Goran Vučević novi je tehnički direktor Al Nasra, jednog od najboljih nogometnih klubova u Saudijskoj Arbiji. Sjajna je to vijest kada govorimo o reputaciji hrvatskog nogometa u tom dijelu svijeta.

Vučević je zadnjih nekoliko godina bio jedan od Barceloninih skauta, a već je vodio Hajduk i u tom klubu bio sportski direktor.

– Pregovori su trajali dva mjeseca. Prvi kontakt bio je preko Romea Jozaka. Nas dvojica odlično smo surađivali još iz doba kada je on bio šef škole u Dinamu, a ja u Hajduku. Pokušali smo ne poticati bilo kakav animozitet između dvaju najvećih hrvatskih klubova. Uvijek smo težili tome da se sve odigrava na terenu. Tako je i bilo, u to vrijeme obje su škole bile sjajne. Uvijek smo sjajno surađivali. Ovim putem mu zahvaljujem jer je on bio inicijator ove priče. Presudan je bio moj CV, rad u Hajduku, ali i naravno moj rad u Barceloni – jučer nam se iz Ryada javio Goran Vučević.

Kakvi su vam prvi dojmovi?

– Znao sam i prije da je Al Nasr veliki klub, jedan od najvećih u Aziji i funkcija tehničkog direktora zacijelo ima posebnu težinu. Specifično je to što je riječ o klubu koji ima posebno dugu tradiciju i sigurno će mi trebati vremena za prilagodbu. No u nogometu su stvari jednostavne, ali kada ih rješavate, onda znaju biti i komplicirane, najteže. Ova funkcija jako mi je važna i sve ću napraviti što je u mojoj moći da ovaj klub bude što bolji – kaže Vučević koji je ugovor potpisao na dvije godine.

Odgovarat će izravno predsjedniku kluba. Možemo li u perspektivi očekivati da se poveća hrvatska kolonija u Saudijskoj Arabiji?

– Prerano je za bilo kakvu projekciju o našim novim igračima. Uvijek će mi glavni kriterij biti kvaliteta, bez obzira na to iz koje države igrač dolazi. Naravno, kada promišljate zdravo i logički, sigurno ćete voditi računa o hrvatskim nogometašima. Naši ljudi uvijek su dobrodošli – zaključio je Vučević.

Imidž koji je Vučević stekao kao jedan od skauta Barcelone sigurno je bio važan pri odluci Saudijaca da našem čovjeku daju ovaj posao.

No lijepo zvuči činjenica da je u cijeloj priči ključnu ulogu odigrao dinamovac Romeo Jozak.

On je, podsjetimo, prije nekoliko tjedana preuzeo funkciju ključnog čovjeka za nogometni razvoj Saudijske Arabije. Sa sjedištem u Španjolskoj, Jozak koordinira napredak njihovih najtalentiranijih igrača.