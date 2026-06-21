Stanišić: Rekao sam Livakoviću kod penala kako će Kane pucati

Na današnjoj press konferenciji naše reprezentacije govorili su Josip Stanišić i Petar Musa od 23:15 po hrvatskom vremenu te su tako održali pretposljednju presicu prije vrlo važne utakmice protiv Paname u drugom kolu skupine L.

- Kada je Livaković obranio Kaneu prvi penal, rekao sam mu da je ranije u sezoni za Bayern u takvoj situaciji ponovno pucao u istu stranu. To je na kraju njegova procjena, naravno. Da je pucao u drugu stranu, krivica bi bila na meni - rekao je Stanišić.

- Emocije su me preplavile kad sam zabio Engleskoj. Zabio sam za izjednačenje. Bio sam jako sretan zbog gola, ali na kraju sam bio tužan zbog rezultata - rekao je Musa.

- Svi smo znali prije utakmice kakvi su oni igrači. Ispred gola su 'ice cold', ne treba im puno šansi. Livaković je obranio puno situacija, no nije bilo nečega što nisam mogao očekivati, nije me iznenadilo - izjavio je Stanišić.

- Stanišić je sve rekao, to su sve kvalitetni igrači. Nije bila posebna priprema za utakmicu, dobro smo ih analizirali i vidjeli koje greške moramo ispraviti - kazao je Musa.

- U svakoj je utakmici bitno da radiš za ekipu, moraš biti spreman za svaku situaciju. Svi imamo istu želju, radimo dobro i svi smo spremni. Možemo biti sretni što imamo takve navijače, mi im se želimo odužiti na terenu. Oni su nam dodatan motiv - dodao je Musa.

- Što još reći o Luki? Svi znamo kakav je on igrač, ta brojka od 200 nastupa je nerealna. Od prvog dana kako sam tu, bio najbitniji dio momčadi ili ne, prema svakom je uvijek isti. Ostao je normalan uz sve te uspjehe koje je imao i koje će imati u životu. To ljudi izvan ne znaju ili ne vide. Pored nogometa, i to mi je bitno - rekao je Stanišić.